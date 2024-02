Facundo Arana recibió un reconocimiento en los premios Vilches por su unipersonal "En el aire"

Facundo Arana recibió una mención especial en los premios José María Vilches, edición 2024, por su espectáculo unipersonal, "En el aire", donde se pone en la piel de un locutor radial que transmite desde el escenario de un teatro de pueblo perdido en el interior del país.

"Imaginate estar acá en Villa Victoria, en este marco maravilloso donde se entregan muy poquitos reconocimientos del Vilches para una cartelera variada, nutrida y llena de artistas muy talentosos. Entonces esto es un honor inmenso", señaló el premiado en diálogo con El Marplatense.

Respecto a la temporada, aseguró que "el balance lo puedo hacer porque Marcelo González estuvo ahí diciéndome qué querés hacer y le dije quiero ir Mar del Plata a hacer En el Aire y acá estamos hoy".

Por lo que "este premio se lo debo y agradezco a Marcelo, a Javier Faroni que fue quien trabajó conmigo en el unipersonal, Manuel González Gil que lo escribió y dirigió, Lito Gras que me acompaño en esta temporada como un hermano y a Romina del Teatro Colón junto con la gente que me han recibido", destacó.

Asimismo, comentó que "me quiero quedar a vivir en Mar del Plata por como he sido tratado, como me reciben siempre. Yo vengo acá desde la panza de mi vieja".

Su apreciación es que "Mar del Plata es 12 meses, una ciudad con cultura y turismo, no una ciudad turística, sino que puede recibir turismo, que tiene una comunidad artística maravillosa que está todo el año. Entonces venir acá es llegar a una máquina que está en funcionamiento".

En cuanto a su agenda, contó que "estoy en el espacio Viamonte los lunes y martes a las 22hs tocando con el maestro Oscar Kreimer y una banda de músicos marplatenses celebrando los 150 años de Mar del Plata, homenajeando a Astor Piazzolla y otros artistas maravillosos. Yo les diría que no se lo pierdan si está en sus posibilidades".

Además, destacó que "los miércoles y jueves, Oscar Kreimer con la banda, tocan para un espectáculo increíble que tiene Andrea Ghidone que se llama Madame Tango que no se lo deben perder, con bailarines marplatenses, Karina Levine cantando. Nunca te bailaron el tango en la "jeta" como lo hace esta gente que le sacar viruta al piso y Andrea cuenta una historia maravillosa de la mujer en el tango".

Para finalizar, agregó que "por mi parte, este jueves y el que viene, porque ya termina mi temporada, en el Teatro Colón de Mar del Plata a las 21 hago En el aire".