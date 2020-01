Maleteros y organizaciones sociales: dos conflictos afectan a la ciudad en plena temporada

Como si fuera poco, Mar del Plata atraviesa una etapa de convulsión en pleno enero. No sólo por la gran cantidad de turistas, sino también por el corte de maleteros en la Terminal de Ómnibus y el acampe de organizaciones sociales como la agrupación "Mariano Ferreyra" frente a la municipalidad.

El tránsito se encuentra claramente afectado no sólo para la migración turística, sino también para los que están en la ciudad, debido al desvío que deben tomar los vehículos particulares y el transporte público.

Aún no hay soluciones para el conflicto de maleteros de la Terminal de Ómnibis y sigue el corte, con el apoyo de la CTA Autónoma. Por tanto, el bloqueo continuará por tiempo indefinido, hasta que haya respuestas al reclamo.

Los trabajadores exigen que se blanquee a los trabajadores, ya que ni las empresas de transporte ni la concesionaria, los reconoce como tales y “viven de limosnas”, según confió por la mañana Marcela Gómez Negrón de CTA Autónoma.

Asimismo, en horas de la tarde la dirigente subrayó que “aún no hemos tenido ningún acercamiento y la CNRT debía controlar que los micros no descargaran en Luro y lo siguen haciendo, por lo tanto no están cumpliendo y seguimos esperando sin novedades”.

Por su parte, organizaciones sociales cortan la avenida Luro, frente a la municipalidad en reclamo de la falta de entrega de mercadería desde Provincia y Nación.

Luego de que se acercaran en horas del mediodía a la Municipalidad de General Pueyrredon en reclamo de la entrega de alimentos, las organizaciones sociales confirmaron que montarán un acampe esta noche para visibilizar su malestar ante la falta de respuestas.