Jorge Repetto: "Me duele el corazón, ella era un ángel"

El cuerpo de Claudia Repetto fue hallado este sábado en la zona de acantilados, más precisamente en la ruta 11 kilómetro 534, cerca del camino de las macetas y a poca distancia de donde se había encontrado la pala. . En ese marco, Jorge, su hermano expresó entre lágrimas: "Nos dijeron que ahora se llevan el cuerpo y que lo entregan a la familia a las 18".

"Me duele en el alma, mi hermanita querida. No sabes lo buena que era, ra un ángel", continuó expresando sin poder contener la tristeza y agregó: "Tengo a mi padre de 82 años no se como va a hacer para superar esto, me duele el corazón".

Ayer por la noche, amigos y familiares de Claudia, encontraron a Ricardo Rodriguez, en Vertiz y Rondeau. Fue detenido en la comisaría tercera y esta mañana fue llevado a tribunales para declarar. En ese marco aseguró: "La mate, me la llevé en la moto y la enterré en acantilados".