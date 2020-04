Los trabajadores de Textilana se apostaron frente a las puertas del ministerio de Trabajo de la Nación en Mar del Plata, en repudio al acuerdo entre el sindicato y la Federación de Industrias Textiles Argentinas, algo que fue cuestionado por Juan Pablo Maisonave, Presidente de la Cámara Empresarial de la ciudad, en conversación con El Marplatense.

La referente de los trabajadores, María Demateis, en pleno reclamo habló con este medio y sostuvo que "vinimos a entregar un petitorio con una delegación de trabajadores de Textilana para la no homologación del acuerdo salarial porque nos perjudica la vida a cientos de miles de empleados de la industria".

"Es un ataque en regla a las condiciones laborales y de vida porque nos reduce el 50% los salarios y nos afecta en el aguinaldo también, de todos los trabajadores textiles", añadió.

El acuerdo se enmarca hasta el 30 de junio, situación por la cual Demateis destacó que "si después del 10 de mayo volviéramos a trabajar, estaríamos regidos por este acuerdo de un salario reducido. Tendríamos que estar discutiendo paritarias y nos están bajando los sueldos a la mitad".

"Hemos hablado con el sindicato a nivel nacional para que no se aplique para todo el país. Sabemos que el Gobierno está subsidiando a las empresas con un salario básico mínimo vital y móvil de 16 mil pesos y nosotros en el mejor de los casos estaríamos en esas cifras con este recorte", contó la delegada y argumentó: "Es decir que el Gobierno subsidia nuestros salarios y las empresas no estarían poniendo un peso. Y en el caso de Textilana, está haciendo barbijos para vender y tienen una gran cantidad de pedido porque no dan a basto con el personal que está yendo a trabajar".