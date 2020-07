Violencia en la UTA: "Es como una mafia, contrata barrabravas"

Mientras el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires intenta mediar en el conflicto entre los choferes y la empresa 25 de Mayo, continúan las repercusiones de la violencia que se generó durante la madrugada de este lunes.

Uno de los choferes heridos fue Ruben, quien expresó que "estábamos reclamando por nuestro salario al empresario, para que se corte la sociedad gremial con el empresariado y nos encontramos con violencia y represión como si fuéramos delincuentes. Somos trabajadores que reclamamos lo que nos corresponde. El sindicato, que debería representarnos está asociado con el empresario y un poco con la Policía, que también nos reprimió".

"La gente de Adrián Giménez, que es como una mafia, contrata barrabravas y con ellos hay dos o tres choferes, que fueron quienes provocaron heridas con armas de fuego", denunció el chofer.

En cuanto a su herida, Ruben contó que "un policía me pegó un escopetazo. Por suerte no me pegó en la cara, pero me arrancó un pedazo de oreja. Tenemos compañeros con herida de bala en el abdomen, en la pierna, en la cabeza y yo la puedo contar. Estoy indignado y muy desilusionado con el gremio". "La asistencia médica llegó rápidamente, por suerte", cerró.