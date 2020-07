Enfermera del Houssay con COVID-19 provocó 15 aislamientos en la cárcel de Batán

Las autoridades de la Penitenciaría Penal de Batán decidieron aislar a 15 personas, tras confirmarse que una enfermera del Hospital Bernardo Houssay, positivo de COVID-19, también trabaja en la Alcaidía N°44, según informaron fuentes oficiales a El Marplatense.

La enfermera de 48 años que presta servicio en el sanatorio privado y que también trabaja en la Alcaidía Penitenciaria de Batán le dio positivo el hisopado de COVID-19 por lo que fueron aislados de manera preventiva 14 agentes penitenciarios y un privado de libertad.

Según confirmaron desde la Unidad Penitenciaria "la profesional de la salud, domiciliada en Mar del Plata, tuvo contacto estrecho con pacientes del Sanatorio Houssay y fue hisopada en el marco de los casos positivos del mencionado nosocomio. La enfermera se encuentra en buen estado, afebril, aislada en su casa, con la contención médica pertinente".

Asimismo, se informó que "la mujer cumplió su última guardia en la alcaidía el 1 de julio pasado y las autoridades de la dependencia penitenciaria dispusieron aislar de manera preventiva a un interno que colabora en la Sección Sanidad y 14 agentes que compartieron la guardia con la oficial infectada".

Se destacó también que "mientras la enfermera permaneció en el establecimiento penitenciario cumplió con las medidas de bioseguridad que estipula el protocolo: uso de tapabocas y limpieza frecuente de manos".

Por esta situación, se comunicó que "se llevaron a cabo encuentros con los referentes de cada uno de los pabellones para informar detalles de la situación de salud del oficial y llevar tranquilidad al resto población carcelaria ya que se cumplieron con todas las medidas de bioseguridad".

Y "los agentes especializados del área sanitaria desinfectaron de manera más profunda los sectores por los que transitó la enfermera".

Casi dos meses después de la confirmación del primer caso en la Argentina, las autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense confirmaron a mediados de abril el primer detenido en el país que murió por coronavirus.

Ante ese primer caso, El Marplatense había consultado a Canela Bella, ex interna, familiar de un detenido en Batán y referente del Proyecto Mecha, quien había alertado que "la realidad es que en Batán no hay guantes, barbijos ni alcohol en gel. Tampoco existe distanciamiento social, algo que es imposible cuando el cupo es para 800 internos y hay 1300. Si uno se contagia y no se toman medidas urgentes, en la Unidad Penal de Batán el contagio va a ser imparable".