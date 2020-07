Gastronómicos: "Entramos en un callejón donde, si no nos asisten, no vamos a tener salida"

A pesar de la reapertura de la actividad de las cafeterías, el sector gastronómico aún atraviesa una dura situación, principalmente los restaurantes y bares que no tienen permitido funcionar. Los empresarios aguardan una posible reapertura de restaurantes al mediodía a partir de la próxima semana.

"Dentro del sector tenemos un gran debate interno, ya que la gente que tiene restaurantes o cervecerías está en una situación muy difícil. Venimos charlando la posibilidad de ver cómo reinsertarlos, tratando de ver cómo incluir almuerzos, habilitar restaurantes y abrir los negocios de noche también. Sabemos que es una etapa posterior. La próxima semana el Municipio intentará abrir los restaurantes al mediodía", explicó el empresario gastronómico Hernán Szkrohal en diálogo con El Marplatense.

Sin embargo, Szkrohal aclaró que la reapertura parcial "no es solución porque financieramente estamos con muchas dificultades" y hay "cierres constantes y seguramente pase en muchos más".

"La situación es desesperante. Nos falta ayuda a nivel gubernamental. Pero la apertura es como un alarido en el medio del desierto. Si no me vas a ayudar, déjame intentarlo a mi desde adentro de mi actividad. No se entiende, en principio, por qué los cafés abren 11 horas y un restaurante no lo pueda hacer en horario restringido como prueba sanitaria… Y si la ciudad lo permite enganchar la parte nocturna también", sentenció el referente de los gastronómicos.

Ya sea "abierto o cerrado, si al sector no se lo asiste, el sector quiebra". "No es exagerado, es real. Hay colegas extremadamente endeudados", agregó.

"En una semana nos comentaron que se puedan incorporar los almuerzos la semana que viene, de ser así es una punta más. Pero se relaciona con lo sanitario y no con la reactivación del sector. Probar como funciona y si no se generan contagios, pero la situación", concluyó.