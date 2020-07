El Frente de Todos, sobre el boleto: "Es increíble que se discuta un aumento del 40% en este contexto"

La comisión de Transporte y Tránsito aprobó este lunes el nuevo valor- $35,24- para el boleto de colectivo, que había arrojado un estudio de costos presentado por el departamento Ejecutivo municipal. Aunque todavía resta que sea debatido este martes en la comisión de Legislación, todo parece indicar que será aprobado este jueves en la sesión prevista en el Honorable Concejo Deliberante.

Actualmente, el boleto para utilizar el transporte público tiene un valor de $25, por lo que la suba significaría un aumento del 40%. Sin embargo, la CAMETAP había pedido aún más: $42,12.

A la hora de la votación (nominal, a pedido de Marcos Gutiérrez), tras 3 horas de reunión, por la afirmativa lo hicieron la UCR, el PRO, Vamos Juntos (en el caso de Neme), se abstuvo Acción Marplatense y Lauría y votaron en contra los tres concejales del Frente de Todos entre ellos Gandolfi quien reemplazó a Marina Santoro. Fueron 4 votos positivos, 3 negativos y 2 abstenciones.

"Se votó en Comisión que se habilita la discusión del aumento del boleto. Desde el Frente de Todos votamos en contra porque en este contexto de pandemia es casi increíble que se discuta un aumento del 40% en el boleto de colectivo", consideró Vito Amalfitano, concejal del Frente de Todos.

Asimismo, destacó que se trata de "un servicio deficitario, que es muy malo: las frecuencias, el estado de las unidades, la limpieza, y que no funciona de 22 a 6, se votó con el voto del oficialismo y la oposición desde el Frente de Todos".

En el debate, la oposición apuntó hacia la retención de tareas nocturnas que llevan adelante los choferes de colectivos de Mar del Plata, nucleados en la UTA, desde hace casi un mes: "Es una extorsión y los trabajadores esenciales se quedan sin servicio desde las 22 hasta las 6 de la mañana".

"Se hace un paro nocturno, se pide un aumento del boleto de colectivo. Es extorsivo. Los trabajadores esenciales, a los que aplaudimos a las 21, a las 22 no tiene cómo volver a sus hogares", destacó.

Por último, se refirió al intendente Guillermo Montenegro y sentenció: "Durante un mes no tuvimos colectivo durante la noche, el Intendente no actuó en consecuencia, no se resolvió el problema, pero ahora sí se actuó rápidamente para el aumento del boleto".