Inseguridad en Mar del Plata: "Creemos en la necesidad de tener una comisión de Seguridad en el HCD"

Por Marcelo Marcel

Todos se han puesto de acuerdo en que el regreso de la Gendarmería a Mar del Plata es algo necesario, para poder reforzar la seguridad, sobre todo ante la crecida de violencia que se vive desde las últimas semanas.

El secretario de Seguridad Darío Oroquieta fundamentó ese faltante y reiteró que sigue gestionando por el regreso junto al intendente Montenegro: "nuestra ciudad nos encuentra con 500 efectivos menos de fuerzas Federales que realizaban un gran trabajo en los barrios periféricos. Hoy estamos cubriendo esos espacios gracias a la coordinación con la Policía de la Provincia, pero es un número importante que nos pone en una situación de desventaja con respecto al comienzo del año", explicó el funcionario.

En esa línea no solo el apoyo llegó desde el bloque de concejales oficialistas (de hecho Agustín Neme presentó un informe en el cuerpo para adhesión de los bloques) sino también desde la opisición y desde el Foro de seguridad comunal, muy activo en los distintos barrios.

Neme dijo a El Marplatense que "no es necesario tener una comisión de Seguridad en el Concejo Deliberante para resolver los problemas" y alzó la voz en el pedido para que regresen las fuerzas Federales.

Esta posición, en claro contrapunto con lo expresado por Vito Amalfitano a este medio: "Nos preocupa el aumento del delito y la violencia de los últimos hechos en Mar del Plata...Pero desde el Frente de Todos la seguridad es prioridad desde siempre, tanto que de los primeros proyectos que presenté, y que presentamos, es el de la creación de una Comisión de Seguridad en el Concejo Deliberante", adelantó.

Al cortocircuito al que arribaron Neme y su par del Frente de Todos, Vito Amalfitano, en la necesidad de tener en el cuerpo deliberativo de Mar del Plata una comisión que trabaje en el HCD, sumó su parecer el propio Foro de Seguridad comunal.

"Antes que nada , varios municipios grandes de la provincia tienen comisión de seguridad en el Concejo Deliberante", alertan desde el Foro de Seguridad comunal.

"El Concejo representa a los vecinos. Y no puede ser que el tema Seguridad no tenga una comisión en el Concejo. Si hay comisiones de deportes o de transporte, que consideramos importantes, o de Calidad de Vida, por ejemplo, ¿cómo no tener una de seguridad?", se preguntó el referente del espacio, Juan Manuel López.

López se mostró en distinta sintonía con lo expresado por el concejal Agustín Neme, al considerar que "no estamos de acuerdo con lo que dijo, aunque respetamos su posición y acompañamos su pedido del regreso de Gendarmería. Somos conscientes en la necesidad de contar con las fuerzas Federales, o gendarmería, ya lo expresamos oportunamente".

Consultado sobre qué temas serían tratados por la comisión de Seguridad en caso de conformarse a partir de lo presentado por el edil

Amalfitano, López consideró que "la comisión de seguridad en el consejo le da al ciudadano un espacio genuino dónde reclamar por un estado de seguridad, ante tanta demanda de inseguridad".

"Nosotros planteamos la creación de esta Comisión ante tantas dificultades que tenemos con la gestión de gobierno para comunicarnos ante tantas necesidades", aclaró López.

En la Comisión se deberán "presentar pedidos de informes de acuerdo con la Provincia. Se analizarían proyectos preventivos de inseguridad en los diferentes barrios. Se pueden recibir sugerencias e informes. También es una herramienta Institucional para dar respuesta de cuestiones que usualmente no se tienen como lo es resolver tema de infraestructura y herramientas de la policía", acotó a modo de reseña.

Según López, que estuvo reunido con Amalfitano en varias oportunidades y con sectores de los barrios para conformar el proyecto, "la comisión de seguridad va a estar conformada por los concejales" y podrán citar "al Foro municipal las veces que sea necesario", articulando "con las autoridades Nacionales, Provinciales, de la Policía Departamental y con la secretaría de seguridad", detalló.

"Así como tenemos las comisiones de Medio Ambiente, Derechos Humanos, Transporte, etc. es primordial según nuestra mirada que tengamos la de Seguridad, porque de lo contrario estaríamos dejando a la seguridad de todos los vecinos en segundo plano", cerró López.