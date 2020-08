Provincia pretende bajar a Mar del Plata a Fase 3: "Es imposible trabajar y vivir así"

Ante la posibilidad de que Mar del Plata retroceda a Fase 3 por decisión del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, diversos sectores de la producción y el comercio de la ciudad manifestaron nuevamente su rechazo frente a las graves consecuencias que esa marcha atrás en las habilitaciones de diferentes sectores traería para Mar del Plata, debido a las necesidad imperiosa de reactivarse económicamente.

"Es muy preocupante, no estoy de acuerdo para nada. Después de tanto tiempo de cuarentena y tanto esfuerzo para sostenerse hasta acá, la situación de las familias de sectores que hace poco pudieron reactivarse, cortarlo ahora sería un problema muy grave para los trabajadores. La situación no lo amerita y tampoco frenaría los contagios, creo que la situación viene por otro lugar", sentenció Ignacio Mesa, presidente del Parque Industrial, en diálogo con El Marplatense.

En este sentido, apuntó que los contagios vienen "de la actividad social y no de dentro del trabajo". "No se va a bajar la curva de aumentos por volver a fase 3. Pasa más por tomar medidas inteligentes de controlar los focos que parar actividades enteras a esta altura de la cuarentena", añadió.

En el mismo sentido, el titular de la Cámara Textil de Mar del Plata, Juan Pablo Maisonnave, manifestó también su preocupación ante esta posibilidad. "Los contagios o los brotes no provienen de las actividades productivas sino que se fueron generando en las actividades esenciales. Creo que no da ni la situación sanitaria -por los números que nos han transmitido desde la Secretaría de Salud de la municipalidad- ni por la situación económica", indicó.

"Volver atrás llevaría a que se agrave la crisis económica que viven los negocios, tanto del sector industrial como comercial. La entidad está muy preocupada ante este eventual de retroceso de fase. Es muy preocupante y más, teniendo en cuenta, que se maneje sin reglas claras. Todos los fines de semana pasa lo mismo", dijo Maisonnave a este medio y agregó que las empresas están trabajando "a rajatabla" con los protocolos.

Por su parte, la vicepresidente del Centro de Constructores, Florencia Miconi, señaló que es "la novela de todas las semanas" la posibilidad de retroceder de fase. "No entiendo, si no hay ni 10% de respiradores en uso, si los % disponibles en UTI son altos. Es imposible trabajar y vivir así con esta incertidumbre. Necesitamos reglas claras", aseveró a través de su cuenta de Twitter.

Otro sector que se manifestó al respecto fue el de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), ya que su titular César Trujillo declaró que sería "un desastre" retroceder de fase. "Nosotros no tenemos ayuda de nadie, somos trabajadores registrados. Así que no tenemos ni la bolsa de comida. No estar habilitados sería un golpe muy fuerte. Serían más de 6000 compañeros devuelta a sus casas, sin sueldos", afirmó.

Asimismo, desde la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), apuntaron que "la gente no puede dejar de trabajar porque hay casos en los que no tienen para llevar el plato de comida a su casa, los empleadores no están trabajando y no se pueden pagar los salarios, así que tenemos que ver cómo reactivar la economía porque no nos queda otra".

Si, finalmente, Mar del Plata retrocediera una fase, las actividades que se verían suspendidas, son las siguientes: obra privada de construcción, venta al por menor de productos textiles, prendas de vestir, calzado y juguetes en comercios de cercanía con ingreso de clientes, salidas de esparcimiento, actividades religiosas, servicio de comidas y bebidas para consumo en locales gastronómicos, actividades deportivas al aire libre, actividades recreativas con distanciamiento social, centros culturales, ferias, shoppings, escuelas de danza y gimnasios y natatorios, entre otras.