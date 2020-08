Movimiento Federal de Danza: "La mitad de los estudios han vuelto a la actividad"

De manera virtual, el Movimiento Federal de Danza (MFD) realizó este viernes su 1° Foro Interregional con el objetivo de trabajar en las diferentes realidades territoriales de la actividad, los desafíos camino a la "nueva normalidad" y avanzar en políticas culturales.

La marplatense Juliana Lizardo Villafañe, coordinadora de la Región Provincia de Buenos Aires del MFD, se refirió a la situación del sector en General Pueyrredon y afirmó: "Celebramos la apertura. Estamos contentos, aunque sabemos que es un proceso largo y que es difícil la vuelta".

En mayo, el Movimiento Federal de Danza presentó un protocolo en lo significó el primer paso hacia la vuelta de la actividad. El pasado lunes, la Comisión Especial de Reactivación Económica elevó al Intendente la recomendación de realizar una "prueba piloto" para estudios de danza, natatorios y gimnasios.

Finalmente, el Municipio decretó la misma, que tendrá una duración de dos semanas. Y, según Lizardo Villafañe, "la mitad de los estudios han vuelto a la actividad, están abriendo sus puertas", desde ese momento.

"Hay clases que funcionan con normalidad, pero tienen el 50% de personas en su casa siguiendo la clase por una aplicación y la otra mitad en el aula. Van haciendo ese trabajo mixto y rotativo. En otros casos, los alumnos o las familias han decidido no arrancar", detalló a El Marplatense.

En relación a los que aún no levantaron la persiana, explicó que "están esperando un poco más debido a la situación epidemiológica y otras situaciones particulares, como que el espacio no alcanza para el distanciamiento, y profesores en situación de riesgo o que viven lejos". Sobre este último punto, es importante destacar que el decreto especifica que no se podrá utilizar el transporte público.

Con la reapertura lograda, el Movimiento Federal de Danza avanza en la búsqueda de soluciones para quienes están en condiciones más precarias y todavía no pueden abrir sus puertas. "Estamos evaluando distintas propuestas como para poder presentar ante el secretario de Cultura", anticipó.

Este viernes, cientos de bailarines y profesores se reunieron en el marco del 1° Foro Interregional del Movimiento Federal de Danza (MFD) para discutir respecto a la necesidad de una Ley Nacional de Danza, pensar el recorrido hacia la misma y las necesidades de cada región.