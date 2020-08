Plaza Rocha: este viernes será la "prueba piloto" de los feriantes

"La verdad es que estamos muy ansiosos", le confió la referente de los feriantes de Plaza Rocha, Vanesa Córdoba, a El Marplatense respecto a la autorización para llevar a cabo este viernes la "prueba piloto", que se postergó desde el permiso precario decretado por el intendente Guillermo Montenegro.

La realidad es que se dilató más de la cuenta la posibilidad ya que hubo que realizar un nuevo censo para que existe un control exhaustivo y evitar la aparición de "nuevos feriantes", respecto al relevamiento que hizo Inspección General en octubre del año pasado.

Finalmente este jueves se informó que podrá llevarse a cabo la "prueba piloto" en Plaza Rocha, este viernes en el horario de 9 a 16. Allí, personal de Inspección General, Producción y gestión de ferias, dispondrán las distancias y ubicación de puestos siguiente el protocolo de seguridad e higiene dispuesto por Provincia para las actividades de economía popular.

No obstante, Córdoba aclaró que "estamos ultimando detalles. No nos terminan de confirmar en la totalidad porque están resolviendo muchas cuestiones y no quieren dejar nada librado al azar".

Al tiempo que explicó que "habrás dos metros entre las mesas y uno y medio de pasillo, con lo que serían casi 4 metros entre puestos". Así las cosas habrá que ver si los casi 400 feriantes censados el último fin de semana tendrán su lugar.