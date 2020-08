La Joaqui, freestyler marplatense, se une a Louly por primera vez, para presentar 'Detox'

View this post on Instagram

Ya salimos con este temon con @joaquinhalerena te quiero mucho nena ❤️ amo la artista y persona que sos llena de pureza y luz 💕 espero les guste mis wuachxs a cada uno de los que me mandan msj y apoyan mi música gracias y mil gracias no tengo palabras más que decirles gracias y que sin ustedes esto no sería posible, ahora si vamos hacer kilombo gracias a todos de corazón y a los que me tiran la mala dos besitos porque no voy a parar 💕😘