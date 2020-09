Centros de Pilates se reunieron en un video viral: "La ilusión no duró ni un mes"

Los centros de pilates habían abierto sus puertas hace unas semanas e iniciado la actividad bajo estrictos protocolos. Sin embargo, el retroceso a Fase 3 los obligó a cerrar y continúan con dificultades económicas. Por ese motivo, decidieron unirse para hacer más visible su reclamo y publicaron un video en conjunto.

El video se realizó antes de que la Comisión Especial de Reactivación Económica acordara proponer a Provincia una "apertura extraordinaria" del sector de gimnasios, natatorios, estudios de danza y pilates. Ahora, aguardan una respuesta del gobierno bonaerense.

"Estábamos contentas de haber abierto, pero tuvimos que volver a cerrar y fue peor que antes. Mucha gente se echó para atrás y tuvimos que devolver algunas cuotas. Que nos den el permiso y nos cancelen fue peor. Armar todo el espacio, toda la gente, los horarios, que la gente pague la cuota, para después vivir en incertidumbre... se hace difícil", afirmó Catalina Szir, dueña del espacio Dinaxia, en diálogo con El Marplatense.

En las imágenes se ve a referentes de cada uno de los centros de pilates contando la situación en la que viven desde hace seis meses. "Pagamos alquileres, impuestos, no recibimos ayuda de IFE porque nuestros monotributo son de otra categoría", explicó Catalina.

"No recibimos ninguna ayuda y ningún funcionario tienen la capacidad de responder ni explicarnos por qué no a los espacios de actividad física", aseveró, en sintonía con las declaraciones que brindaron desde la Cámara de Gimnasios."Parece ser que hacer actividad física ahora no es bueno", agregó-

Los centros de pilates sienten que se los hace "a un lado" y no se los tiene en cuenta. "Es una incertidumbre constante, con gastos fijos de 40 mil pesos sin saber cuando voy a poder volver a trabajar. El protocolo también fue caro. Dejaron de lado a los independientes", concluyó Szir.