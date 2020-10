Ahora el Municipio apunta a Provincia: "No pusieron un peso para la seguridad en Mar del Plata"

El secretario de Seguridad del partido de General Pueyrredon, Darío Oroquieta, apuntó contra el Gobierno provincial y nacional por "la falta de respuestas ante las necesidades" de los marplatenses para combatir la inseguridad.

En una entrevista con CNN Radio Argentina (FM 88.3), el funcionario local aseguró que desde la Provincia "no pusieron un peso" para la seguridad en Mar del Plata, lo que se suma a la negativa de la Nación para que regresen 500 efectivos de fuerzas federales a la ciudad.

"Es preocupante, para mi como Secretario como para cada uno de los marplatenses, no contar con estos 500 efectivos que teníamos hasta marzo. Hace un situación de deterioros de recursos. Si eso se le suma a los efectivos de la Provincia con covid y contactos estrechos, estamos casi con 800 efectivos menos en el despliegue. Eso lo ve el vecino y lo siente en los hechos concretos", aseveró Oroquieta.

En este marco, dijo que es una situación totalmente llamativa desde el Gobierno nacional, en un Minsterio ausente en las necesidades de la gente, que no entiende lo que está pasando en el territorio, y pretende desligar responsabilidoades".

"Es importante que el ciudadano sepa, Eduardo Villalba, (Secretario de Seguridad y Política Criminal de la Nación) tiene el despliegue de las cuatro fuerzas federales (PSA, gendarmeria, PFA y prefectura) y tiene la potestad de desplegar en cualquier lugar del territorio nacional. Mar del Plata lo necesita, lo vemos... pero pasa hoy por un tema de capricho político. Sin duda, porque si no no se entiende por qué saca los efectivos, por qué cuando pedimos colaboración en hechos explícitos movió una ficha para colaborar", aseveró el funcionario, quien afirmó que se comunicó con Villalba tras los hechos sucedidos en el barrio Pampa.

Oroquieta disparó también contra el gobierno de Axel Kicillof. "No recibimos ni un patrullero en Mar del Plata, menos efectivos . En materia de seguridad no querrán colaborar mucho. Esta pandemia tiene afectado personal policial, pero ellos entre provincia y nación deberían cubrirlo, pero eso no pasa", añadió.

"Hasta el día de hoy era sólo promesas, no nos dieron un peso. No sólo no llegaron nuevos, si no que ustedes ven el estado de los patrulleros... Desde el Municipio hemos hecho distintas acciones para solventar de alguna manera, con un presupuesto chiquito, para solventar este tipo de situaciones", afirmó.

Asimismo, el funcionario local analizó la situación nacional en materia de seguridad: "La toma de Guernica sigue en pie, la toma de terrenos, los comentarios sobre los barrios cerrados del Gobernador... Hay una suma de cosas que hacen que uno entienda que el camino que buscan es diferente. Al ciudadano hoy lo roban, tienen problemas, hemos tenido homicidios y hechos de violencia. Hay que priorizar eso, no podemos mirarlo desde un escritorio. Hay que trbajarlo con los pies en el terreno, falta la acción. Van un año de gestión, deberían estar trabajando y mejorando los resultados operativos".