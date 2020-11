“Coria complica al Ejecutivo y también la convivencia del interbloque de Juntos por el Cambio”

Por Carlos Walker

A contramano de lo acordado en el interbloque de Juntos por el Cambio, la concejal radical, Cristina Coria, decidió frenar la aprobación de un expediente del edil Guillermo Volponi por el cual se crea una "Mesa Municipal de Crisis de Turismo", en el ámbito del Partido de General Pueyrredon.

La “insólita” decisión de la edil radical fue este lunes en la comisión de Legislación del cuerpo legislativo tras el pedido del concejal del Frente de Todos, Ariel Ciano.

Tras la medida de Coria, Volponi lanzó en la red social Twitter: “Una vergüenza el tratamiento del Expediente 1608 de parte de la presidenta de la comisión de Legislación la Concejal Cristina Coria”. ”Insólito, votó contrariamente al pedido de su Interbloque. De esa manera impide la conformación de la mesa de crisis de turismo. Cuando no Coria!”, afirmó.

Una vergüenza el tratamiento del Expediente 1608 de parte de la presidenta de la comisión de Legislación la Concejal Cristina Coria. Insólito, voto contrariamente al pedido de su Interbloque. De esa manera impide la conformación de la mesa de crisis de turismo. Cuando no Coria! — Guillermo Volponi (@GuilleVolponi) November 2, 2020

En declaraciones a CNN Radio Mar del Plata, el concejal de Vamos Juntos manifestó que “presenté este expediente en el mes de junio. Se trata de un proyecto de resolución para expresar profunda preocupación frente a la frustración de la temporada invernal debido a la imposibilidad de ingreso turístico, en nuestra ciudad así como la posibilidad de verse frustrada la próxima temporada de verano 2020/2021. Además, impulsamos un proyecto de ordenanza para crear una Mesa Municipal de Crisis de Turismo, en el ámbito del Partido de General Pueyrredon”.

A continuación, el expresidente del Emder sostuvo que “desde el bloque de concejales del Frente de Todos se hicieron algunos cambios. Desde el oficialismo accedimos a esos cambios porque eran atendibles. Luego de que el presidente del bloque de concejales de Vamos Juntos, Alejandro Carrancio, pidiera la votación del expediente, la concejal Coria negó esa posibilidad y votó a favor del pedido del concejal Ciano de mantener el expediente en Comisión”.

“Estoy enojado y preocupado porque una concejal del interbloque de Juntos por el Cambio imposibilitó el despacho del expediente. Previamente, Coria no me explicó su postura ante este expediente. Era un expediente prácticamente resuelto con las modificaciones que había pedido de la oposición. No entiendo la postura de Coria, ya que votó en contra de la moción del interbloque de Juntos por el Cambio. Es muy raro”, sostuvo Volponi.

Y remarcó: “Ya hemos tenido inconvenientes de otros concejales del interbloque de Juntos por el Cambio con Coria por otros expedientes. Otra vez, Coria. Ya pasó algo parecido con el concejal Lauría”.

En agosto de este año, Lauría y Coria tuvieron un cruce por un proyecto referido a la actividad gastronómica. “Me dio ganas de llamar al 911 al ver el proyecto de Coria. Impulsó un proyecto idéntico al que presenté en junio de este año”, lanzó el edil oficialista.

“Me preocupa la relación del interbloque de Juntos por el Cambio. Coria sabe lo que hace, se trata de una concejal con experiencia, tiene trayectoria e integra un bloque muy importante, dentro del interbloque, que es radicalismo. Esta relación con el resto del interbloque complica el funcionamiento y la convivencia, y también complica al Ejecutivo”, cerró Volponi.