Habilitación de gimnasios al aire libre: "No es nada que nos pueda cambiar el panorama"

La Provincia de Buenos Aires habilitó la apertura de gimnasios al aire libre. Sin embargo, desde la Cámara de Gimnasios de Mar del Plata señalaron que hay pocos establecimientos adaptados para la actividad y difícilmente genere una recuperación para el sector.

"La habilitación de deportes al aire libre la recibimos con alegría de lejos, porque en Mar del Plata los gimnasios que tienen terraza o patio al aire libre son 3 o 4. Festejamos que se habiliten actividades pero esperamos otra cosa. Llevar la actividad al aire libre es buenísimo, pero no es nada que pueda cambiar el panorama para nosotros", afirmó Ariel Catalbiano, referente de la Cámara, en diálogo con El Marplatense.

Los gimnasios funcionaban "al 5%", cuando comenzaron, y ahora "algunos subieron al 15 o 20, pero más de eso no pasa" y "diciembre, enero y febrero siempre baja" la actividad. "Nosotros vemos un panorama bastante gris, siempre teniendo en cuenta que estamos con el virus, que hay que estar atentos", agregó Catalbiano.

Respecto al futuro, señaló que continúan trabajando para tener beneficios impositivos y recibir la asistencia del ATP. "Es una incertidumbre, no tenemos un punto en la vista porque no sabemos como se va a comportar el verano, cómo trabajaremos, si bajará la cantidad de gente. No hay manera de planificar, vamos viviendo el día a día", concluyó.