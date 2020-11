Concejo Deliberante: buscarán crear las comisiones de Seguridad y Género antes de fin de año

El Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Ariel Martínez Bordaisco dijo que se proyecta tener para fin de año la creación de las Comisión de Seguridad y de Género en el marco de su presencia en la comisión de Hacienda para el debate del Presupuesto 2021, junto a la del coordinador del Gabinete del Ejecutivo.

Lo que llamó la atención fue que los cuestionamientos a Bordaisco apuntaron desde la oposición a la comisión interna de Modernización que tuvo un rol clave en la cuestión relacionada a la pandemia, la utilización de los recursos de virtualidad y se hizo foco en las comisiones nuevas que aún no están aprobadas y cuyo tratamiento nace en ese propio espacio.

"La Comisión de Modernización está trabajando intensamente en la renovación, como lo es la creación de la comisión de Seguridad, la de Género, algo que hemos hablado con la concejala De La Torre, impulsora de ésta última. Son pasos necesarios que debemos dar", dijo Bordaisco en el inicio de su alocución.

1.📍En el marco de las exposiciones por el #Presupuesto2021, le preguntamos a @ArielMBordaisco , presidente del HCD, cuándo reincorporará –desde la virtualidad que exige el contexto- el uso ciudadano de la 🙋‍♂️Banca 25🙋‍♀️ #ConcejalxsDeTodxs ☀️#Presupuesto2021 (HILO ⬇️) pic.twitter.com/M1AYiXKZ39 — Sol de la Torre (@SoldelaTorrePG) November 20, 2020

Es que desde que la titular de la comisión, Virginia Sívori, abrió a los concejales la posibilidad de preguntas, todos los cañones apuntaron desde el Frente de Todos y el Frente Renovador a temas de Modernización del cuerpo. Y a la no utilización de la Banca 25.

"Este Concejo, todo el mundo, pudo seguir sus debates desde youtube. Desde periodistas o ciudadanos, con inversión y la decisión política de los concejales, con lo que ha aportado el área de sistemas del propio cuerpo. Y en esto quiero valorar el compromiso del personal de planta del Concejo", consideró el presidente.

Consultado sobre las adquisiciones que se hicieron, ante una pregunta de Virginia Sívori, el titular del cuerpo detalló que "para este año en marco de pandemia nos ordenamos haciendo malabares con caja chica y con esfuerzo de los trabajadores, reinventándonos con el área de fotocopiado a una de digitalización".

"El cambio de los valores del dólar, en algunos ítems se nos complejizó, sobre cuando tuvimos que adquirir equipamiento. Sumamos unidades de almacenamiento porque necesitábamos sumar lo que venía de la papelería. Y adquirimos cámaras web. Reubicamos elementos propios del Concejo mas los que teníamos para poder digitalizar la información con la capacitación del personal incluida", explicaron desde el área correspondiente, con la autorización del cuerpo.

A su turno, Ariel Ciano puntualizó que "hay que entender que la Modernización va más allá de lo informático o las capacitaciones al personal sobre la Ley Micaela o Yolanda, sino tener nuevas aperturas referidas a la de Género o Seguridad".

"Queremos apoyar -agregó el concejal- la adquisición de bienes que están contemplados para el año que viene, lo del servidor que comentaron, sino que nos permita sesionar virtualmente en algunos lugares que representen hechos significativos".

La respuesta de Martínez Bordaisco sobre eso no se hizo esperar: "A veces veo sesiones de otros lugares y me siento orgulloso de como se dio el sistema virtual de aquí. Es clave haber leído el momento donde los funcionarios públicos debieron dar el ejemplo de quedarse en su casa, algo muy atinado ante el aumento de los casos".

"Incorporamos todas las comisiones con virtualidad - dijo luego Bordaisco-. Desde mi óptica, quizás aparezcan miradas distintas, fue algo positivo. Hay que mejorarlo, sí. Pero no es un dato menor la inversión que se realiza en el recurso humano, el trabajo que hacen para lograr la virtualidad".

Polémica fue la intervención de "Tata" Gandolfi quien pidió -por un lado- avanzar con la firma digital ya que "la verdadera modernización tiene que ir en ese camino" pero puso el ojo en otros temas. "Desde el 2007 vengo al HCD, y acá hace falta una inversión del sistema eléctrico. Por otro lado, sobre la salud, decir que el baño del primer piso está como en el 2007. Estaba presupuestado pero sigue igual", apuntó.

"El cableado del wifi es muy viejo, creo que debemos tener eso como objetivo, más en el marco de una pandemia", agregó el edil kirchnerista, para lo que Bordaisco añadió que "estamos trabajando en la firma digital. Tiene razón. Sobre el cableado de wifi es algo que venimos hablando con el ejecutivo y en la magnitud de algunas obras se nos complejiza, especialmente lo de los baños, hace unas semanas se abrieron los sobres de esa obra", adelantó.

"Usted sabe - a Gandolfi- que en los concursos de precios el valor del dólar no se respeta al oficial del Banco Nación. Pues bien, se invertirán $600 mil para la refacción de los sanitarios", resaltó el titular del HCD.

📅Seguimos debatiendo el #Presupuesto2021 👉Le planteamos al presidente del @concejomdp : @ArielMBordaisco, la necesidad de incorporar la #FirmaDigital

👇

Los procedimientos administrativos tienen que actualizarse, para evitar dilaciones y para mejorar la bioseguridad. pic.twitter.com/N1bKckMJns — RobertoTata Gandolfi (@gandolfiroberto) November 20, 2020

Desde la virtualidad, la edil Marina Santoro quiso plantear un tema político, en la idea de crear un Concejo Deliberante más moderno, y se preguntó ¿Quién no va a querer un HCD mejor administrado y más democrático?", se dijo.

"Entendemos desde la oposición y lo hemos planteado en Labor, la pandemia debe ser una posibilidad de avanzar en las agendas de un Concejo más abierto. En ese sentido quiero plantear que no pondremos en dudas que tanto usted como los trabajadores han hecho muchos esfuerzos pero no fueron suficientes, porque si esto es el mejor sistema tecnológico, no me quiero imaginar cómo será el peor. Los esfuerzos no han alcanzado y no tiene que ver con lo invertido".

"Debimos haber terminado este año con esas dos nuevas Comisiones funcionando (por Seguridad y Género) y remarco que cuando usted habla de orgullo de lo que se ha construido, a veces las cosas se dicen pero no se hacen", sañaló la concejal quien además aprovechó para reclamar un trámite inconcluso de su licencia por maternidad.

En posición diferente a los dichos, Bordaisco dijo no compartir en la mayoría de lo referido por Santoro aunque consideró que "tenemos que seguir trabajando para mejorarlo. Se ha avanzado mucho. Los expedientes están virtuales, como dijo y adivinó, se lo digo, hay que mejorar muchas cosas. Hay inversión no solo en infraestructura sino en partidas del Concejo".

Y respondió sobre las comisiones que no fueron creadas: "hemos llevado un proceso claro en Presidentes de bloque, la comisión de Modernización trabajó enormemente en un sistema mixto, yo soy más positivo pero estoy convencido que tendremos esas comisiones, un acuerdo antes de que termine el año. Soy positivo porque soy así, soy radical, imagínese concejala. Se ha trabajado mucho. Si no han estado no es responsabilidad de este Presidente en exclusiva. Se prioriza el debate y hay bloques que no estaban de acuerdo. Este es un cuerpo donde a nadie se los lleva a las patadas. Este es un cuerpo que trabaja con discusiones sinceras. Y creo que a fin de año tendremos las comisiones planteadas, con una mirada en el debate que necesita la ciudad.

Bordaisco referenció, asimismo, la necesidad de un “presupuesto equilibrado” porque “esto no es una burbuja a lo que está pasando la ciudanía, porque "vemos una mirada fuerte en el fortalecimiento de la institución”, con un aumento del 40% en las partidas para renovar la infraestructura informática.

“Se habló mucho de modernización y el HCD no lo logró. Hoy este cuerpo necesita herramientas para funcionar mejor pese al gran esfuerzo de los trabajadores que cumplen su labor ante la falta de equipos y un wifi deficiente”, declaró el concejal del Frente de Todos Vito Amalfitano cuando le dieron la palabra.

El propio Amalfitano es el autor del proyecto de la creación de la comisión de Seguridad, que tuvo, como reflejó El Marplatense en otras ediciones, la adhesión de distintos sectores de trabajadores y comerciantes de Mar del Plata.