La Ivermectina llegó a la Justicia en busca de su aprobación

A fines del año pasado, el reconocido abogado marplatense y presidente de la Fundación Investigación Ciudadana Julio Razona presentó un recurso de amparo en relación con la aprobación de la ivermectina para el tratamiento del coronavirus.

La acción colectiva, cuyo objeto principal es compeler a los organismos de salud para que autoricen la implementación de protocolos preventivos y terapéuticos con ivermectina en el territorio bonaerense, fue interpuesta ante el Tribunal de Trabajo Nº 2 de Mar del Plata, en los Autos "Razona, Julio c/ Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires s/Amparo".

En este marco, brindaron este viernes declaración testimonial los doctores Héctor Eduardo Carvallo, ex director y coordinador científico del Hospital de Ezeiza; Carlos Lanusse, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y director del Centro de Investigación Veterinaria de Tandil (CIVETAN); Daniel Alonso, investigador del CONICET en el Centro de Oncología Molecular y Trasnacional (COMTra) de la Universidad Nacional de Quilmes; Alejandro Krolewiecki, investigador del CONICET; así como la Licenciada en Enfermería Patricia Fortina; entre otros.

"Pude acompañar durante estos meses de investigación toda la documentación que certifica que la ivermectina es absolutamente eficiente, para utilizar de forma preventiva como curativa. También se hizo un metaanálisis en Gihon donde se certificó que no produce ningún tipo de efecto segundario ordinario y que tampoco es peligrosa la sobremedicación", señaló Razona en diálogo con El Marplatense.

El abogado explicó que en el amparo le piden a la Provincia "que distribuya ivermectina a la población pero con estricto control médico, no que haya automedicación".

"La ivermectina no es una vacuna, si no un protector, un chaleco antibalas para no contagiarse hasta que haya vacunas seguras. Está certificado que la ivermectina cura el Covid en una altísima proporción", aseveró Razona.

Por último, Razona sintetizó: "Estamos pidiendo que se autorice a los médicos a recetar ivermectina para covid. Que se distribuya con el control médico debido entre la población. Para que la gente pueda tener este tratamiento".