Zona Roja: "Deberían insertarlas en el mundo laboral, no llevar el problema de un barrio a otro"

El proyecto para trasladar la Zona Roja detrás del estadio José María Minella generó un fuerte rechazo por parte de los vecinos de la zona, quienes apuntaron que no debe llevarse "el problema de un barrio a otro", si no buscar otras soluciones.

"Repudiamos y no vamos a permitir que se traslade el problema para otro barrio. Acá se tiene que hacer cargo el que corresponda. El concejal Lauría dio una opción impensada en lugar de buscar una solución. Deberían insertarlas en el mundo laboral, pero no llevar el problema de un barrio a otro", afirmó Matías Méndez, presidente de la Sociedad de fomento de Fortunato de la Plaza, en diálogo con El Marplatense.

El proyecto de trasladar la denominada Zona Roja de un barrio a otro es una de las actitudes más improvisadas e irresponsables que se hayan impulsado desde la función pública. HILO ⬇️ — Horacio Taccone (@HoracioTaccone) April 7, 2021

"Nosotros sabemos muy bien que esta gente se dedica a vender droga. Va a traer un montón de cosas que hoy no pueden estar en el barrio. Tenemos el club San José, la cancha de hockey, y los chicos terminan a las 9 de la noche. Están haciendo un deporte y les estamos dando esta contracara. Si sos un deportista, como el concejal, no se te puede cruzar por la cabeza decir voy a llevar la Zona Roja atrás del estadio", aseveró Méndez.

El vecinalista destacó que es una zona muy activa en los deportes y por las noches hay gente corriendo. Incluso, grupos de hockey utilizan la calle Canosa para trotar.

"Por qué no se hacen cargo del problema, invierten en lo que tienen que invertir, dejan de gastar en boludeces y pónganse a trabajar. No siquiera hicieron un consenso. No hay frentistas, pero hay deportistas, hay familias que pasan por ahí", concluyó.

Por otra parte, los vecinos de barrios Los Andes, Sarmiento y Don Bosco adhieren a la relocalización de la Zona Roja y apoyaron la iniciativa.