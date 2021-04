Crecen las críticas al kirchnerismo por bloquear la emergencia sanitaria en Mar del Plata

Por Carlos Walker

Este viernes, la secretaría de Salud del Municipio confirmó 265 nuevos casos de coronavirus en Mar del Plata, en lo que se constituyó en el quinto día consecutivo de aumento de contagios en este distrito.

Ante el avance de la segunda ola de Covid-19, tal como adelantó El Marplatense, desde el Ejecutivo local exhortaron esta semana al Concejo Deliberante a que prorrogue la emergencia sanitaria para contener el avance de la pandemia en el partido de General Pueyrredon.

"Tenemos algún impedimento desde el no tratamiento de la emergencia sanitaria por parte del Concejo Deliberante porque tenemos en carpeta el poder fortalecer el sistema de testeos y de identificación que es lo que nos permite controlar la tasa de contagios en el partido", consideró Viviana Bernabei, secretaria de Salud del municipio.

"Tenemos previsto incrementar la presencia a nivel territorial con móviles pero que dependen que la emergencia sanitaria pueda ser aprobada para no tenerlos disponibles en una tercera ola, los necesitamos ahora", indicó la funcionaria del Ejecutivo local.

Por su parte, la diputada provincial de Juntos por el Cambio, Johana Panebianco, consideró que “pareciera que el único motivo para no permitir el avance de la prórroga de la emergencia sanitaria en Mar del Plata es que la ciudad no está gobernada por el Frente de Todos. Los mismos que se llenan la boca sobre no politizar la pandemia frenan una medida fundamental”.

“Mientras en todo el país hay gestiones de emergencias similares, incluso en gobernanzas del Frente de Todos, en el Concejo Deliberante, la oposición traba esta medida arbitrariamente. Se olvidan constantemente de que lo primero son los marplatenses”, denunció la legisladora bonaerense en las redes sociales.

Además, manifestó que “la emergencia sanitaria es una herramienta de agilización para centrarse en aumentar la vacunación de los vecinos, ayudar a los trabajadores de la salud y destinar recursos a los centros de aislamientos. Todos elementos innegablemente necesarios para enfrentar la segunda ola”.

“Los ciudadanos esperan respuestas rápidas, gestión y confianza en sus representantes”, sentenció Panebianco.

En ese contexto, la presidenta del bloque de concejales de la Coalición Cívica, Angélica González, también le apuntó al bloque de concejales del Frente de Todos. En ese sentido, afirmó que “mientras el Presidente Alberto Fernández trata de ‘miserables’ a los dirigentes de la oposición en el mismo momento que pide no hacer política con la pandemia, el FdT traba en el Concejo Deliberante la prórroga a la emergencia sanitaria, fundamental para enfrentar y controlar la segunda ola”.

En declaraciones a CNN Radio Mar del Plata, FM 88.3, la edil oficialista destacó que “la emergencia sanitaria es una herramienta clave para la gestión de la salud pública en tiempos difíciles de pandemia. Con ella el gobierno destinará valiosos recursos para ampliar testeos a nuestros vecinos, abastecer los centros de aislamiento y contratar personal sanitario”.

“La Nación, Provincia y Municipios de todo el país tienen emergencias similares para agilizar la gestión, muchas de ellas gobernadas por el FdT. Es momento de actuar con responsabilidad política, porque cada día que pasa es tiempo que se pierde en anticipación y prevención”, concluyó González.

Mientras tanto, el concejal de Vamos Juntos, Agustín Neme, también criticó al bloque K. “Sean responsables, no hagan política con la pandemia y traten la emergencia sanitaria para cuidar la salud de los marplatenses y batanenses”, lanzó y agregó: “El Presidente trata de ‘miserables’ a la oposición y el gobernador dice que tienen ‘la oposición más destructiva del mundo’ pero sus concejales del FdT en Mar del Plata demoran el tratamiento de la emergencia sanitaria, herramienta fundamental para enfrentar al Covid”.

A continuación, el edil de Montenegro señaló que “esto permite llevar adelante testeos, tener centros Covid y de aislamiento, contratar personal de salud, entre muchas otras acciones”.

Tal como reveló El Marplatense, el intendente Guillermo Montenegro envió el pasado mes un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante local para extender por otros 180 días la emergencia sanitaria en el distrito, que está vigente a raíz de la pandemia de coronavirus desde hace un año.

Este viernes, las autoridades de la secretaría de Salud del partido de General Pueyrredon y de la Región Sanitaria VIII bonaerense pidieron a las clínicas y sanatorios privados del distrito "aunar esfuerzos" con el sector público ante el aumento de los casos de coronavirus para "facilitar una mayor disponibilidad de camas" para nuevos pacientes que puedan precisarlas y "evitar el colapso del sistema".

La comuna y el organismo provincial realizaron este pedido a través de un documento firmado de manera conjunta, horas después de que la Clínica Pueyrredón de la ciudad de Mar del Plata informara que se encontraba "sin disponibilidad de camas de internación".