El nuevo Pliego del Transporte se frena y entra en un impasse en Legislación

Por Marcelo Marcel

¿Qué significa la palabra impase? El término impasse es de origen francés que significa "situación difícil", imposible de solucionar... En el idioma español suele traducirse como callejón sin salida, negociación estancada o punto muerto.

También es sinónimo de contratiempo, atolladero, callejón sin salida, obstáculo, dificultad. Es una palabra que ya es aceptada por la RAE.

La explicación precisa, correcta tiene directa relación con uno de los temas más importantes del 2020/21 para el Ejecutivo local: el nuevo Pliego del transporte público de pasajeros.

Tras la aprobación en la comisión de Movilidad Urbana a la que se llegó después de superar una serie de reuniones que incluyó una Audiencia pública y modificaciones al esquema presentado por la secretaría de Gobierno (presente en esa maratónica reunión), el expediente tuvo giro a Legislación.

El lunes, en la comisión que preside Cristina Coria, se vivió un hecho pocas veces visto en la política local: el representante del bloque oficialista (de hecho es el presidente de Vamos Juntos) Alejandro Carrancio enumeró una serie de cuestionamientos, observaciones, miradas, puntos de vista al Expediente en cuestión.

El Marplatense ya había adelantado que no había consenso dentro del oficialismo en un informe que se publicó y que marcaba las diferencias dentro del espacio de coalición oficialista. "El tratamiento se frena. El lunes no será tratado en el comisión de Legislación", deslizó una fuente que conoce los pormenores del HCD a este medio.

Es que después de aquella primera reunión donde se presentó el Expediente y tras la palabra de Alejandro Carrancio "quedaron cosas para acomodar internamente", señalaron desde otro sector. "Me parece que la estantería se movió toda", manifestaron asesores del Frente de Todos que veía con sorpresa los dichos del principal concejal oficialista en la bancada deliberativa.

Carrancio cuestionó, entre otros puntos, los procesos de "inversión", el impacto de ello "en la tarifa del boleto", puso el ojo en los refugios que deben construirse, "en las penalidades sobre incumplimientos" y además "en las obras a realizar", al tiempo de "proponer modificaciones en la línea Anular la que considero útil", dijo el concejal.

Aclaró que "las paradas en los barrios deberían contemplar los laterales, algo que no vi en el Pliego actual, por dar una mirada en ese sentido".

"Se que trabajaron mucho en los recorridos, en eso tenemos propuestas en recorridos para modificar y para estudiar lo referido a las frecuencias", dijo luego.

Los compañeros de su espacio, Nicolás Lauría y Guillermo Volponi, aclararon, a su medida, que no sentían el mismo mensaje que había dado Carrancio. Volponi utilizó el Twiteer para manifestarlo y Lauría, al cabo de la alocución del edil en la misma comisión de Legislación.

Mientras el Expediente llegó a Legislación tras recorrer un sinuoso camino en la comisión de Movilidad Urbana y ahora se sumerge en un impasse, surge un nuevo pedido de aumento del boleto por parte de la Cámara Marplatense de Empresas del Transporte (CAMETAP) que solicitó llevar la tarifa plana a $96,06.

Y, lo que es aún más considerable, una nota presentada al presidente del Honorable Concejo Deliberante desde la CAMETAP, solicita la Emergencia en el transporte público de pasajeros.

"La atípica temporada estival vivida en este 2021, arrojó como corolario una caída en los pasajeros, comparándola con las últimos dos veranos, del orden del 60%", señalaron las empresas.

"En representación de los intereses de las firmas concesionarias del transporte urbano colectivo de pasajeros del Partido de General Pueyrredón, me dirijo al Honorable Concejo Deliberante con el objeto de solicitarle que, en ejercicio de las atribuciones contempladas por los arts. 25 y 27 inc. 22 del Decreto Ley N° 6.769/58 , proceda a declarar el "Estado de Emergencia" del servicio público referido, al existir, en la actualidad, circunstancias de "extraordinaria fuerza mayor"(Pandemia Mundial) que, de no emitirse dicha declaración y adoptarse, en el marco excepcional de la misma, medidas de asistencia que nos permitan prestar la actividad servicial en los términos requeridos por el pliego de bases y condiciones aprobado por la Ordenanza N° 16.789/05, provocarán el quebrantamiento de la ecuación económico financiera que rige al contrato de concesión y afectarán, indirectamente, la continuidad, regularidad, obligatoriedad, calidad y eficiencia de la prestación involucrada", comienza textual, el escrito entregado al Presidente del HCD.

En la documentación a la que tuvo acceso El Marplatense, se detalla que la merma de usuarios, la insuficiente ayuda del Estado y el incremento de los costos en los últimos meses, provocaron un desfasaje y "resulta indispensable para el mantenimiento de la continuidad de la ejecución de este contrato de concesión de servicio público que, previa declaración de emergencia de la actividad, se autorice al Poder Ejecutivo Municipal a readecuar temporalmente las cláusulas y condiciones contractuales a fin de poder rediseñar el sistema público de transporte de pasajeros", señalaron.

"La declaración de la Emergencia del Servicio Público Colectivo de Transporte de pasajeros -agregan-se corresponde con la crisis sanitaria mundial ocasionada por el virus “COVID-19” que, justamente, facultó al Estado Nacional a poner en ejercicio el denominado “Poder de Policía de Emergencia” y, con ello, a instaurar un prolongado (y aún vigente) aislamiento social caracterizado por fuertes restricciones a la libertad de tránsito".

Y agrega: "dichas restricciones han provocado una abrupta caída en la cantidad de pasajeros transportados desde el mes de marzo de 2020 hasta la actualidad. Cabe recordar las empresas de servicio publico, no pueden estar sometidas a dos jurisdicciones, por los tanto la resoluciones nacionales son se aplicación para las empresas nacionales y constituyen recomendaciones para las autoridades de otras jurisdicciones. Tanto la provincia (Ley 16378/57) y los Municipios (la Ley 7466 Art. 2°) definen el objetivo político y la obligatoriedad de la Autoridad de “asegurar su economía, continuidad y eficiencia”.

Este pedido fue analizado en la secretaría de Gobierno pero en Movilidad Urbana, para este lunes, no fue incluido, al menos en el Orden del día. Se abre un abanico de incertidumbre sobre el transporte de pasajeros cuyo vencimiento del contrato es el próximo 19 de junio, aunque no descartan desde el Ejecutivo local "elevar un proyecto de Ordenanza pidiendo prorrogar por tres años el actual servicio", confían quienes están cerca de los despachos más importantes de la comuna.