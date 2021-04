Comienza a destrabarse el conflicto con enfermeros: "El Estado tiene una deuda de 20 años con nosotros"

Los reclamos, protestas, marchas y acampes del personal de enfermería del Hospital Interzonal General de Agudos "Dr. O. Alende", del Materno Infantil y del Inareps parecieran acercarse a su fin. Los trabajadores mantuvieron un encuentro con el director de Zona Sanitaria VII, Gastón Vargas, y acordaron una mesa de diálogo para discutir cuestiones salariales y laborales.

La reunión tuvo lugar este miércoles, dos días después de que realizaran una marcha al cumplir quince días el acampe que llevan adelante en el predio del HIGA, donde duermen en carpas y reposeras, sin dejar de trabajar y atender a los pacientes.

Además de un aumento salarial, los enfermeros solicitan un bono de $10 mil mensuales por coronavirus, pase a planta permanente de trabajadores, pago de salarios adeudados, vacaciones y la incorporación de más personal.

"Las novedades son que entre mañana o este lunes van a coordinar esa mesa de diálogo que tanto deseamos estar nosotros los trabajadores, donde se van a trabajar cuestiones salariales y de ambiente de trabajo", explicó Fernanda Tapia.

Sin embargo, hay un tema que no parece avanzar: todavía no reciben apoyo gremial. "No hay apoyo del sindicato. Jamás se hicieron presentes acá. Ellos dicen que se está logrando lo que estamos pidiendo, pero no entiende cómo es la situación, no han caminado un pasillo. Nunca nos avisan nada", dijo.

Por último, concluyó: "No es contra ningún Gobierno, esto es una deuda que tiene hace más de 20 años el Estado con nosotros".