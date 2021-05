Más problemas en Cementerio Parque: pasto corto y mantenimiento solo para algunos

Mar del Plata y Batán cuentan con dos cementerios públicos, el Cementerio La Loma y el Cementerio Parque. En este último, además de un crematorio donde se reducen ataúdes y restos óseos a cenizas, hay una infraestructura destruida, donde delincuentes roban placas y profanan tumbas.

A ese problema, se sumaron en este último tiempo los cuestionamientos de vecinos por mantenimiento diferenciado de tumbas. "¿Por qué hay arreglos particulares si es una tarea municipal? Es sólo cortar el pasto ¿Por que no se hace?", señaló una vecina a El Marplatense luego de ir a visitar a un familiar.

"Es un vergüenza el Cementerio parque. Está lleno de césped sin cortar en las tumbas. Vimos una persona preguntando a unos visitantes si encontró todo bien en su tumba, que estaba con el césped prolijo y cortado", contó.

"¿Por qué permiten que haya gente que hace mantenimiento pagándoles? El mantenimiento es municipal. Con el personal municipal. Es cortar el pasto nada más. No hacer arreglos y dejar todo prolijo. Es cortar el pasto. ¿Por qué no lo hacen? ¿Quién es esa persona y por qué permiten esos arreglos para el mantenimiento particular?", reclamó.

Con el mismo enojo, a metros de la tumba de su hijo y entre nichos abiertos, Lidia Verón había destacado a este medio el abandono del que es víctima el cementerio. "Es impresionante la cantidad de placas que roban, hay falta de limpieza, los cajones están al alcance de cualquiera y no hay luminaria", detalló.

Asimismo, el referente de la Asociación de Empresas de Servicios Fúnebres, Diego Carosone, consideró que "los cementerios en General Pueyrredon se encuentran en muy mal estado, especialmente el Cementerio Parque".

"Hay 30 años de abandono en los cementerios de Mar del Plata, pero los arreglos no se pueden de un día al otro", afirmó, sin embargo, en diálogo con "Hora 10", que se emite los sábados por CNN Radio Argentina FM 88.3 con la conducción de Darío "Chacha" Durán.

Ante esta situación, el bloque de concejales del Frente de Todos presentó un proyecto de comunicación por el cual se le reclama al gobierno comunal que realice de "manera urgente" el "acondicionamiento y funcionamiento" del cementerio Municipal Parque.

En este sentido, la edil María José Sánchez afirmó: "Es responsabilidad del Estado Municipal trabajar para mantener en óptimas condiciones edilicias y de seguridad los cementerios municipales, como así también revalorizar los predios que los componen.