Carrancio: "Mi voto fue por la gente, no me voy de Juntos por el Cambio"

El concejal Alejandro Carrancio brindó declaraciones tras presentar su renuncia al bloque oficialista "Vamos Juntos". A través de sus redes sociales, el edil señaló que su voto negativo al pliego de transporte fue "en defensa de la gente".

Carrancio confirmó que su desvinculación al bloque fue tras el pedido de renuncia de cuatro funcionarios de su sector político por parte del Intendente Municipal.

"Estoy convencido que las modificaciones que acerqué al expediente en cuestión mejoraban el pliego. Tal como estaba planteado, no defendía a los usuarios, el control sobre el servicio repetía deficiencias actuales y hubiese tenido como mínimo 20 años de vigencia. Los vecinos terminarían abonando de su bolsillo costos de obras que por su elevado valor y las pocas precisiones sobre su conformación iban a incrementar desmedidamente el valor de la tarifa del boleto", señaló el concejal que responde al espacio de Lucas Fiorini.

En ese mismo texteo, indicó que fue su "compromiso con quienes depositaron su confianza votándome como representante" lo que llevó a tomar la decisión de votar en contra del proyecto. "Mi voto negativo no fue por una oposición a este gobierno comunal, sino una consecuencia lógica de haber presentado 34 observaciones y/o sugerencias superadoras al pliego de transporte en cuestión", añadió al respecto.

"Estos puntos que fueron trabajados y estudiados muy a conciencia y presentados en mi primera intervención formal en dicho expediente, no fueron tomados en cuenta. De esta forma, resultaba imposible acompañar un proyecto que podía ser perfectible ante la necesidad imperiosa de mejorar el sistema de transporte para la gente. La decisión intempestiva y llamativamente desproporcionada del intendente ante mi voto a conciencia y fundado, en la que no tenía opción pues no fue tomada ni respondida ninguna de las observaciones que cuidaban a los vecinos que usan el servicio público de transporte, hace que no pueda continuar en el bloque oficialista local", sentenció.

Por último, Carrancio indicó que pertenecer al mismo espacio político no significa solamente "ejecutar meras funciones notariales" y que "la postura tomada por el intendente manifiesta su intención de no continuar compartiendo un equipo de trabajo ni de aceptar aportes o diferencias hechas con honestidad, sinceridad y buena fe".

La decisión de Montenegro, dijo, "motiva mi alejamiento del bloque Vamos Juntos, pero no de la coalición Juntos por el Cambio".

"Trabajaré desde mi banca y desde el espacio Crear, en el cual milito hace casi 25 años y que está profundamente comprometido en ampliar y volver a convertir a Juntos por el Cambio en un mejor gobierno para nuestra provincia y nuestro país", concluyó Carrancio.