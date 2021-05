Zona Roja: crece el malestar de los vecinos con el Concejo Deliberante

El pasado miércoles, tal como adelantó El Marplatense, la Comisión de Políticas de Género, Mujer y Diversidad del Concejo Deliberante archivó por mayoría el proyecto de ordenanza del concejal de Vamos Juntos, Nicolás Lauria, que proponía trasladar la Zona Roja atrás del estadio José María Minella.

Ante esto, el edil oficialista anticipó que en los próximos días pedirán que se desarchive en la Comisión de Seguridad para que se vuelva a tratar. "Vamos a insistir con este proyecto", afirmó y remarcó que la intención era avanzar a una solución a una problemática que data de 25 años.

1.⚠️Ante el archivo del proyecto de Lauría, desde el @FrenteMdp lamentamos que el Gobierno de @gmontenegro_ok desperdicie la posibilidad de construir soluciones serias para los problemas de la ciudad ⚠️Las internas de Cambiemos están ocupando más espacio que la gestión HILO ⬇️ pic.twitter.com/WlpdsfKN4F — Sol de la Torre (@SoldelaTorrePG) May 5, 2021

"Lo que sucedió es preocupante, que se archive el proyecto nada más que después de tres horas de debate, cuando en el Concejo Deliberante hay proyectos de menor importancia que tenemos discusiones de meses. A mí me pareció realmente decepcionante. Este proyecto proponía una punta de lanza para tratar esta problemática de hace más de 25 años", indicó.

"Tenemos que dejar de ser hipócritas y ponernos a trabajar del lado de los vecinos en serio. Se habla muchísimo de los derechos humanos y las chicas trans, y en eso estamos de acuerdo, pero también tenemos que brindar una solución inmediata a los vecinos", afirmó.

SE ARCHIVÓ EL PROYECTO QUE PRETENDÍA TRASLADAR Y REGULAR LA PROSTITUCIÓN EN #MardelPlata

Los problemas no se trasladan, se solucionan, y por eso votamos en contra el proyecto presentado por la Secretaría de Seguridad municipal a través del concejal Nicolás Lauría. pic.twitter.com/8hwwn8qH5q — Ariel Cholo Ciano (@arielcholociano) May 5, 2021

"Vamos a insistir con este proyecto. Puede tener las modificaciones que se crean necesarias para que sea mejor, pero, hoy, los concejales del Frente de Todos, que entiendo que no quieran apoyar una propuesta oficialista, pero Acción Marplatense, que es una agrupación vecinal justamente, me pareció raro que lo archive", anticipó.

"Nuestro proyecto no es la solución definitiva, pero, quizás, sea un paliativo o el comienzo de empezar a hablar del tema. Entiendo que hay que tratarlo con perspectiva de género, pero también entiendo a los vecinos que hace 25 años que están pasando esta problemática que no da para más", indicó.

Además, manifestó que "en el transcurso de esta semana estuvimos acompañando a los vecinos de los barrios Don Bosco, Sarmiento y Los Andes en algunos de los tantos acampes y protestas que realizan hace meses".

"Los vecinos nos manifestaron su enojo y decepción a raíz de que se haya archivado el miércoles en la Comisión de Genero el proyecto para que la oferta y demanda de sexo no se realice en la puerta de sus casas", añadió.

Además, Lauría insistió que "creemos que archivar este proyecto no hace más que tapar un problema que acontece desde hace más veinte años no solo a los vecinos de esta zona, sino también a toda la ciudad. Terminar un debate de este tipo solo en 3 horas, es sin dudas una falta de compromiso por y para toda la comunidad".

"Propusimos ampliar el proyecto para que sea integrador y contemple todas las necesidades de cada sector, sin embargo no solo no escucharon sino que tampoco propusieron otra posible solución. Esta actividad no puede realizarse en la puerta de las casas de nuestros vecinos y vecinas, quienes necesitan una solución urgente a esta problemática", sentenció.

Por su parte, los vecinos del barrio Don Bosco indicaron que "los concejales que debían velar y defender nuestros derechos archivaron el proyecto de Nicolas Lauría que pedía la relocalización de la Zona Roja".

"Repudiamos la resolución del Concejo Deliberante y pedimos que se desarchive el proyecto. No entreguemos nuestro barrio y la calidad de vida de nuestras familia a la mafia de la droga y la prostitución ni a sus cómplices", cerraron.