Zona Roja en diagonal Canosa : "En 20 años no se hizo nada y ahora critican"

Por Marcelo Marcel

Tal como adelantó El Marplatense, el concejal de Vamos Juntos, Nicolás Lauría, presentó un proyecto de ordenanza para regular la oferta-demanda de actividad sexual que hoy tiene lugar en varias zonas de la ciudad de Mar del Plata, principalmente distinguiéndose los sectores de las avenidas Luro y Champagnat y alrededores. La iniciativa cosechó el apoyo del Foro de Seguridad , de los vecinos que viven en las zonas donde confluyen, como los barrios La Perla, Los Andes y Don Bosco.

"Dicha propuesta tiene el aval de la secretaría de Seguridad del municipio y se ve motivada por el reclamo de la comunidad vecinal de dichas zonas, que aseguran que el desarrollo de esta actividad suele ocurrir en las aceras destinadas al paso peatonal así como sobre las calles, generando distintos inconvenientes tanto a los vecinos y sus familias, como a sus transeúntes cotidianos. Configurando asimismo una situación de riesgo para la seguridad vial de dichos lugares", explicó Lauría en CNN Radio Mar del Plata, FM 88.3.

Esta fue el primer análisis desarrollado por el autor de la iniciativa, que cuenta con el respaldo de la secretaría de Seguridad comunal con quien elaboró el proyecto de Ordenanza.

"No tienen que molestar a ningún vecino", dijeron los vecinos de los barrios Los Andes, Don Bosco y Sarmiento a El Marplatense. "El tema planteado en su momento era que había que sacar a estas personas de la prostitución y de la droga pero eso tiene otros tiempos...buscaban darle trabajo y no tuvo éxito esa propuesta", manifestaron.

"Quiero que las personas que comienzan a reaccionar sobre esta decisión, los invito a pensar bien lo que significa tener a muchas personas trans en la puerta de tus casas, con tus chicos preguntándote a cada momento cosas. Se dificultó la llegada a nuestros hogares", agregaron a su posición que vienen planteando desde hace varias décadas.

Desde su lugar, el Foro de Seguridad sentenciaron que "no estamos en contra de la oferta sexual pero sí, con toda nuestra energía, de la venta de sexo y exhibición en la vía pública frente a los vecinos o frentistas, como el caso de la denominada 'zona roja'. Es clave poder reubicarlos", detalló el titular del Foro de Seguridad local.

"El tema es comenzar con algo. Es una problemática que alcanza a por lo menos 4 barrios de Mar del Plata, porque no solo están en el Sarmiento o Los Andes en la zona de Luro y Tierra del Fuego, sino además en La Perla y por la vieja Terminal, en Arenales y Gascón, sectores que venimos denunciando desde hace varios meses", agregó López.

La propuesta en sí tuvo posición contraria no solo en los Colectivos de personas Trans sino además en algunos sectores del Honorable Concejo Deliberante.

Junto a @francoluna4 mantuvimos una reunión con el Secretario de @SEGURIDADMGP

Horacio Garcia de cara a la presentación del plan que lleva a cabo @munimardelplata en la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana el próximo Lunes en el @concejomdp. @gmontenegro_ok @alejandro1323 pic.twitter.com/Paxq1W5585 — Nicolas Lauria (@nicolauria) April 1, 2021

Desde la Secretaría de Seguridad de General Pueyrredon manifestaron este miércoles su apoyo al proyecto para trasladar la Zona Roja presentado por el concejal Nicolás Lauría y consideraron que "no puede seguir produciéndose frente a la casa de un vecino", aunque remarcaron que la espacio al que será trasladada debe discutirse.

Al igual que Acción Marplatense, los bloques de concejales del Frente de Todos y el Frente Renovador expresaron su rechazo ante la posibilidad de que el gobierno municipal transforme a la Diagonal Canosa en un corredor de “oferta sexual”.

“Cuesta interpretar cuáles son las intenciones de la Secretaría de Seguridad y del concejal de Juntos por el Cambio, Nicolás Lauria, al promover este proyecto. La realidad es que esta propuesta demuestra el gran desconocimiento con el que muchas veces el oficialismo actúa para definir cosas importantes en Mar del Plata”, expresó el edil massista, Ariel Ciano.

Basta con apreciar un mapa para darse cuenta de que la diagonal Canosa está ubicada en el centro geográfico de la ciudad. Es el límite de uno de los espacios públicos más grandes y importantes, como el Parque Municipal de los Deportes y eso es algo que sabemos todos los (sigue) — Ariel Cholo Ciano (@arielcholociano) April 7, 2021

Mientras tanto, la concejal del Frente de Todos, Sol de la Torre, consideró que "desde una mirada reduccionista y discriminatoria, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad de Guillermo Montenegro, el concejal Nicolás Lauría, propone trasladar a las personas que ejercen la prostitución en la vía pública –mayormente travestis y trans- a inmediaciones del Parque de Deportes".

Y destacó: "De la lectura del proyecto, que ni referencia hace a las violencias y vulneraciones que atraviesan a quienes ejercen la prostitución en la calle, subyacen todos los motivos para rechazar la iniciativa, que sólo propone trasladar una situación conflictiva de una zona a otra".

Ante ello, Nicolás Lauría volvió a la carga defiendo su posición en la búsqueda "de un consenso que se necesita para mejorar la calidad de vida de los vecinos que padecen esta problemática en la puerta de sus casas y lo que buscamos, además, no es que el árbol nos tape el bosque sino también que se discuta este proyecto y que, entre todos, podamos destinar los recursos a un sector donde haya controles, seguimiento en salud y seguridad", dijo en diálogo con El Marplatense.

"La idea es relocalizar la Zona Roja y sacarla del frente de las casas, edificios o comercios de Mar del Plata, no solo en Los Andes sino en La Perla y en la vieja Terminal", comentó el edil. "Hace 20 años que está esta problemática y en 20 años ningún gobierno tomó el coraje de ponerlo en agenda" agregó.

"Creo que pasa por una cuestión de voluntad política y si tenemos en cuenta que el contexto actual es distinto, incluso en el Concejo Deliberante, al tener una comisión de Seguridad y otra de Género, se puede debatir y tratar este tema para encontrar una solución a un problema que viven los vecinos diariamente", manifestó Lauría.

"El objetivo principal no es llevar la Zona Roja de un lugar a otro, sino trasladar esa problemática a un lugar seguro, ordenado, desde las 23 a las 5 de la madrugada. Diagonal Casona es una opción, porque no hay vecinos en el frente. No es improvisado sino que es parte de un estudio que hizo la secretaria de Seguridad. Está para debatirlo. Podemos proponer otras zonas. Eso es lo bueno de la democracia", resaltó el ex basquetbolista.

Lauría sabe que es "un tema candente, difícil", pero para aquellos que "salieron a criticar desde la política, algunos que han sido o incluso son concejales y en algún caso presidieron el HCD. A ellos que critican les pedimos que propongan aportes para solucionar esto que afecta a vecinos, en 20 años no se hizo nada".

El edil de Vamos Juntos se mantiene firme con su posición, acentuado esto desde que asumió la responsabilidad de presidir la comisión de Seguridad del honorable Concejo Deliberante.

"Como sucede en Buenos Aires en los Bosques de Palermo, por ejemplo, podemos replicarlo en Mar del Plata. Allá se practica deporte todo el día y por la noche esa zona es cuidada y da lugar a regular este tema", razonó Lauría, trazando un paralelo con el sector del Parque de Deportes que se anuncia como una de las posibles zonas a elegir.

"Muchos hablamos de inclusión en el HCD y esto es una inclusión también", sentenció Lauría luego. "Me tocó a mi ponerlo sobre la mesa, lo pensé mucho, lo trabajamos con la secretaría de Seguridad y va en línea con lo que en campaña el intendente Montenegro dijo de cambiar Mar del Plata y lo que o manifesté también que venía del deporte a la política para hacer cosas por la ciudad".

"No sé por qué les molesta tanto una relocalización", se preguntó el concejal porque lo que estamos haciendo "es ocupándonos del tema", dijo.

"Es una propuesta pero se puede modificar o cambiar", dijo luego. El concejal recordó que el gobierno local "pudo entender y escuchar a los vecinos que se manifestaron con los mojones en la Rotonda del Golf y se modificó. Es el camino de entender y buscar lo mejor pero con participación concreta".

Lauría dijo que "es la punta de lanza para resolverlo" y que "esto incluye debates entre concejales oficialistas y opositores, y reuniones con los distintos Colectivos de personas trans para que aporten lo suyo y se sientan seguros de la relocalización". Y aclaró: "si tenemos que realizar una Audiencia pública la haremos y estaría de acuerdo, sería valedera".

El concejal recordó que se crió en la zona del Parque de Deportes y que saber perfectamente que ese sector sugerido reúne las condiciones tras el análisis realizado "porque el corredor Canosa está iluminado, no hay casas en los primeros 800 metros, está cerca del CEMA y del COM, lo que permite tener un seguimiento de lo que ocurra para un mejor control de la problemática".

"Hice mis primeros tiros al aro de básquet en la cancha que estaba en el Parque, me robaron la bici, hice amigos y conocía gente. Me crié a dos cuadras en Independencia y Vieytes. Vengo del deporte y conozco el Parque. Sé que es una opción que considero que encaja perfectamente por el estudio hecho", cerró el concejal.

Este viernes, Lauría se reunió con una facción del colectivo Trans que se denomina GTM (una ONG que es la primera del país en trabajar por los derechos de las personas trans) que lo contactaron a raíz de esta iniciativa.

Ayelen Martínez, una de las referentes, le comentó a El Marplatense que “agradecemos al concejal Lauria que fue el único de los 24 concejales que tomó esta iniciativa. Es una tarea difícil y lo que nosotras pretendemos es que la que elija el trabajo sexual lo haga con la responsabilidad de saber que en los barrios viven personas, niños y mujeres porque es una barbaridad que los vecinos encuentren suciedad y todo lo que se conoce”.

Luego, adelantó que “nos ponemos a disposición de Lauría y le propusimos también otros espacios alternativos” y dijo que “no podemos tolerar que los vecinos de los barrios salgan a correr a las trans con palos todas las noches”.

Martínez y un grupo de integrantes del colectivo trans y ciudadanas saben que “el tema es complicado y con intereses contrapuestos” con una “política que cuestiona y esperemos que se discuta incluso en la comisión de género desde el miércoles este tema. Por eso nos hacemos eco y pedimos reunirnos con el concejal”.