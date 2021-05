Turismo en Mar del Plata: "La incertidumbre marca la agenda del sector"

Ante la renuncia de Federico Scremin al frente del Emtur, Bernardo Martín, vicepresidente del ente, tomó la posta en un contexto completamente dificultoso para el sector más golpeado por la pandemia. Más aún frente a la suspensión del feriado puente del 24 de mayo, en lo que sería el primer fin de semana largo con nuevo presidente de Turismo de la Municipalidad de General Pueyrredon.

"Tenemos por delante un desafío importante. Vamos a tratar de generar la mayor cantidad de trabajo posible para un sector que ha sido el más castigado por la pandemia. Ese es el gran desafío: conservar las fuentes de trabajo que todavía están y generar nuevas", expresó Martín en estos primeros días a cargo del Emtur.

"El contexto es complicado, pero hay que estar cerca para detectar cuáles son las falencias. Debemos promocionar la ciudad en todos los lugares de la Argentina, aprovechando la cercanía porque el auto pasó a ser el medio de transporte ideal a partir de la cuarentena. No tiene sentido ir a buscar turistas al exterior cuando sabemos que no pueden ingresar al país. Lo más fácil de vender es que tenemos una ciudad segura, que está en Fase 3, siendo la única de la Argentina con más de 300 mil habitantes, lo cual no es poca cosa", analizó el flamante titular en conversación con el programa Hora 12 que se emite por CNN Radio Argentina (FM 88.3).

"Además hemos readaptado todo nuestro sector gastronómico, que es modelo por sus estructuras al aire libre, nos hemos adueñado de los espacios públicos para la gente como el Parque Camet o el Primavesi. En un contexto restrictivo, pasaron a ser atractivos turísticos", agregó.

Respecto a la suspensión del feriado puente, Martín reflexionó: "Todos vivimos inmersos de cuarentena en cuarentena, entonces esperábamos que hubiera algún tipo de medida. De todas maneras, en la reunión de Directorio, los sectores aseguraban un nivel muy bajo de reservas porque la gente está con temor a moverse".

Asimismo destacó que "lo que está bueno de esto es que no es un fin de semana largo que vamos a perder, sino que lo vamos a recuperar más adelante. Entonces, será cuando estemos en condiciones de recibir mejor a la gente".

En relación a las pocas reservas que mencionó anteriormente, Martín sostuvo que "en tanto y en cuanto la campaña de vacunación siga avanzando, la gente va a tender a flexibilizar más sus movimientos y lo que podemos ofrecer es un entorno absolutamente seguro, que es lo que nos da tranquilidad cuando ofrecemos la ciudad al turismo".

Sobre la reunión de Directorio, con representantes del sector turístico, el titular del ente subrayó que "las inquietudes son las que conocemos todos. Obviamente la incertidumbre marca la agenda del sector turístico. Una deuda importante es tener un protocolo para el turismo de reuniones, que nos permitiría planificar a largo plazo. Pero vamos a ir venciendo todas las incertidumbres".

En cuanto a la planificación del Ente Municipal de Turismo, el presidente dijo que "para cualquier persona, de cualquier sector, la planificación inmediata es difícil. Lo que se debe hacer es capacitar los equipos. Es decir, tener la cuchara lista para cuando llueva sopa. Ese es el trabajo que estamos haciendo todos los prestadores para que se mantengan las fuentes de trabajo activas".

"Es muy apresurado planificar las vacaciones de invierno, pero tenemos que trabajar como si fueran a suceder normalmente", cerró.