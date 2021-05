Textiles marplatenses también ya avisan: abrirán el 31 de mayo

Propietarios de restaurantes, bares, confiterías, cervecerías y peluquerías ya anticiparon que el próximo 31, cuando deje de regir el DNU presidencial que por 9 días extremó medidas de aislamiento social, volverán a abrir sus puertas a pesar de que el Gobierno nacional podría extender la cuarentena estricta en el distrito de General Pueyrredon.

Tal como adelantó El Marplatense, la advertencia llegó en un comunicado firmado por directivos de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG) de Mar del Plata titulado “Sin trabajo no hay futuro para ningún país. Sin empresas no hay empleo. Sin producción no hay sistema de salud sostenible”.

En las últimas horas, también desde la Cámara Textil de Mar del Plata adelantaron que abrirán sí o sí los locales comerciales el 31 de mayo, cuando concluya el DNU presidencial.

En declaraciones a CNN Radio Mar del Plata, FM 88.3, el presidente de la Cámara Textil de Mar del Plata, Juan Pablo Maisonnave, explicó que "acataremos el DNU presidencial hasta el 30. El 31 la parte industrial arrancará a trabajar a full. Las empresas no pueden sostener más una situación similar a la del año pasado. Se gastaron todas las reservas para mantenerse en pie después de la crisis económica que hemos tenido por la pandemia".

En ese sentido, indicó que "estamos tratando de cuidar el trabajo. Las empresas han cumplido con los protocolos y los contagios no se dieron ahí. Uno contempla que se extienda la cuarentena, es un poco un déjà vu de lo que pasó el año pasado, pero hoy la situación no es la misma y se viene la fecha más importante para el sector que es el día del Padre".

"Tampoco es que la empresas o los comercios empiecen a trabajar sin las medidas sanitarias o protocolos. Lo que tiene que pasar es que dentro del ámbito laboral se tomen los recaudos elaborados por profesionales de la salud para que no haya picos de contagios", sentenció.