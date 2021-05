Los peluqueros se suman a la rebelión marplatense y abrirán el 31 de mayo

Las peluquerías de Mar del Plata confirmaron este martes que se sumarán a la apertura que realizará el sector hotelero y gastronómico este 31 de mayo, al finalizar los nueve días de confinamiento estricto declarados por Alberto Fernández. Se trata de otro momento de rebelión en la ciudad, como el que tuvo lugar en 2020, porque no hay certeza de que el distrito vuelva a Fase 3 después de este período.

Sin embargo, algunos comerciantes ya comenzaron a trabajar en la vereda a modo de protesta este lunes cortando el cabello a clientes en plena calle. "A pesar de que no hay mucha gente circulando por las calles, esta es una zona comercial. Siempre y cuando no haya inconvenientes y se pueda trabajar al aire libre, lo seguiré haciendo por necesidad", había dicho Rubén Martínez a El Marplatense.

Los primeros en comunicar la decisión fueron los trabajadores nucleados en la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata (AEHG) a través de un comunicado emitido en las últimas horas, donde indicaron que abrirán ni bien termine el confinamiento estricto que permite la circulación de trabajadores esenciales, el cual acompañaron.

Todo comenzó este viernes, cuando en el decreto del Gobierno nacional que anunciaba el cierre total se modificó el criterio utilizado para catalogar a un distrito como de alerta epidemiológica, lo que perjudica la situación de Mar del Plata.

Anteriormente, el DNU establecía que haya menos de 500 contagios por cada 100 mil habitantes en los últimos 14 días o una ocupación de camas menor al 80% para evitar restricciones más estrictas. Sin embargo, ahora, es necesario cumplir con ambos para no bajar de fase y la ciudad tiene un número alto de casos.

"Estamos atravesando una situación crítica. Decidimos abrir este próximo lunes obligatoriamente porque no podemos sostenerlo más y apoyamos la decisión del intendente Montenegro, de que este DNU no siga en marcha en la ciudad. No queremos faltarle el respeto al Municipio, Inspección General o al Presidente, pero es insostenible. Sabemos de algunas peluquerías que están abriendo, pero preferimos esperar. Hay un 30% menos de trabajo que el año pasado. Muchos han cerrado", explicó Daniel González Díaz, vocero de la Cámara de Peluqueros Marplatenses.