La parrilla a la calle seguirá en Fase 2: "Volvimos a la incertidumbre del año pasado"

Al igual que el año pasado, Esteban Rabini, de Los Cardales, y Esteban Usai, del Rey del Calzón, cocinaron este viernes en la vía pública y atendieron con la modalidad take away para poder pagar alquiler, impuestos, empleados y servicios. "No es en forma de protesta", aclararon ante el retroceso de Mar del Plata a Fase 2.

"Volvimos a la incertidumbre del año pasado. Como yo no puedo abrir mi local, decidí cocinar en la calle, que es la única manera para seguir pagando a mis empleados. Ahora, estamos generando un 20% de la facturación, pero con los impuestos y las cargas sociales al 100%", manifestó Rabini desde el restaurante ubicado en Marcelo T. de Alvear, esquina Solis.

"Primero, nos pidieron que hagamos una reducción del salón y la hicimos, después de horario y también cumplimos, y compramos todo lo que implica el protocolo. Todo sin futuro. La mercadería se pudre y se vence", lamentó.

"A partir del lunes, voy a estar cocinando de la misma manera, siempre y cuando el clima me ayude, para poder seguir sosteniendo este negocio que hoy no puedo. La única ayuda fue la del Repro, pero quién puede vivir con $22 mil", sentenció.