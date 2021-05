Gastronomía, a pesar de la Fase 2: "Volver a trabajar en las condiciones que lo hacíamos previo al confinamiento"

Se termina el confinamiento estricto. Pero el retroceso a Fase 2 no modifica demasiado la situación para el sector gastronómico y comercial de Mar del Plata. Desde comienzos de esta semana, ya avisaban que el próximo lunes todos volverán a la actividad, habiendo respetado los nueve días de la cuarentena estricta.

De hecho, el empresario gastronómico, Juan Rodríguez destacó que "respetamos este confinamiento de 9 días porque había que cambiar el rumbo de los casos, como está ocurriendo y como se va a apreciar mejor la semana que viene con más baja de casos".

"Hay Pymes que no pueden sostener más la situación y van a tener que abrir el 31 intempestivamente. No se puede tener una gastronomía al aire libre en una ciudad como Mar del Plata. No hay ninguna posibilidad de que eso funcione", indicó.

En cuanto a la postura frente a este retroceso a Fase 2, más allá de que no se prolongue en confinamiento estricto, Rodríguez anunció que "la idea es estar alineados con el rubro y abrir los comercios. Una ciudad sin producir no puede funcionar. Acá hay 4 millones de vacunas en las heladeras que no se están dando. Funcionan solamente dos vacunatorios de los 10 que hay en la ciudad. El Estado deja bastante que desear: 15 meses después vuelven a cometer los mismos errores".

"El Intendente está peleando y pidiendo que se revea la situación de Mar del Plata. Hay una tendencia a la baja en la ciudad desde el viernes en un promedio de 180 casos. También quedó demostrado que los comercios con protocolo no contagian y que necesitamos trabajar. Preferimos abrir y ver qué pasa, porque no aguantamos más. Hay lugares que necesitan abrir porque ya no tienen qué comer", reclamó en conversación con el programa Hora 12, que se emite por CNN Radio Argentina (FM 88.3).

Sobre las posibles consecuencias que acarrearía abrir los comercios como si estuvieran en Fase 3, como por ejemplo ser detenidos tal cual ocurrió en Tucumán, el empresario confió que "sería gracioso que te lleven preso por querer trabajar. Siempre está la posibilidad y ya el año pasado sufrimos acoso policial. Estamos todos unidos en tratar de salir a trabajar".

Por último, Juan Rodríguez subrayó: "En Fase 2 es muy difícil trabajar para la gastronomía. Pensar en hacerlo solo en el exterior es muy complicado. Pensamos hacerlo con el aforo del 30% y dar la posibilidad a los restaurantes de noche que puedan abrir también. La idea es volver a trabajar en las condiciones que lo hacíamos previo al confinamiento".