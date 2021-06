Golpiza en Mr. Jones: "Hay una evidente intención de demorar la investigación"

Las causas judiciales por el ataque a golpes a Jerónimo Tauler a la salida de Mr. Jones y la muerte de León Luna tras ser expulsado del mismo boliche se encuentran "demoradas", según detalló el abogado Julio Razona.

"Sigue lenta la investigación, pese a que nosotros hemos reiterado en incontables ocasiones más celeridad. Declaraciones testimoniales a cuenta gotas, denunciamos por falso testimonio a una persona que declaró falsamente a favor de los imputados", expresó Razona en diálogo con Hora 12 por CNN Radio Mar del Plata (FM 88.3).

En este marco, explicó que "son dos causas diferentes": "La de León Luna aguardamos resultados de las pericias que se mandaron a realizar a la plata. Por el lado de Jerónimo Tauler, que sufrió una gravísima lesión en la mandíbula", explicó.

"Insistimos para que se haga una pericia odontológica, que el fiscal Castro nos dijo que no pese a que perdió varias piezas dentarias. Queremos saber el tipo de lesión y saber elt iempo de curación para ver la calificación, si son lesiones graves o gravísimas. La fiscalía se tomó semana santa, después el fiscal se tomó 15 días. Hay una evidente intención de demorar la investigación. Sabemos que en este tipo de investigaciones el tiempo que pasa es la verdad que huye", aseveró Razona.

Por último, detalló que como particular damnificado, se debe "luchar contra un sistema que se demora, que no cumple con los tiempos penales, pese que ofercemos las pruebas, que hacemos el trabajo de la fiscalia, pero no hay interés en resolver las cosas rápido, es evidente".