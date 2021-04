Jerónimo Tauler: "Lo que más quiero es que se haga Justicia, pero la causa está parada"

Hace poco más de dos semanas, Jerónimo asistió al boliche Mr Jones y fue brutalmente golpeado por los patovicas del lugar, que le rompieron la mandíbula y lo dejaron en el suelo perdiendo sangre.

Jerónimo se acercó a la redacción de El Marplatense, y dialogó sobre su estado de salud, así como la actualidad de la causa judicial que se encuentra frenada.

"La voy llevando un poco mejor. Recién vengo de ver al cirujano, me vio bien. De a poco vengo mejorando, todavía con dolor, pero la vamos llevando. Me quedan nueve semanas de recuperación, con mucho descanso porque es un tema delicado. Estoy comiendo líquido, recién ahora incorporo algo de solido, pero con mucho cuidado. Sin esfuerzo ni actividad física, porque repercute lo que es la operación. me colocaron dos placas y ocho tornillos que todavía el cuerpo está aceptándolo", contó Jerónimo.

A pesar de su ardua recuperación, Jerónimo está más preocupado por la causa judicial. "Está todo parado, el fiscal se volvió a tomar vacaciones y no le importa mucho lo que pasó. Ni lo mío ni el caso de León. Lo que más quiero es que se haga Justicia. Que la persona que me hizo esto no trabaje más o se tomen precauciones, porque no puede pasar", explicó el joven.

Jerónimo y su madre detallaron que aún "no se avanzó en nada" y ni siquiera fue citado a declarar.

El boliche Mr Jones reabrió sus puertas a pesar de los hechos sucedidos. "Me sentí mal. Si algún encargado o los dueños se hubieran comunicado conmigo por lo que pasó, hubiera sido diferente. Pero hicieron la vista gorda. Desde el primer momento desaparecieron", aseveró Jerónimo.

"Tenemos contacto con la familia de León, tenemos el mismo abogado. Tengo esperanzas, el intendente se comprometió. Nada más pido un poco de solidaridad de la fiscalía para que esto se aclare, saber quien es el culpable y no que se tape. Es un tema grave y hay que hacerse responsable", concluyó.