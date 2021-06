Aborto: un cordón policial evita enfrentamientos en el Juzgado Federal N°4

El lunes 7 de junio el juez Alfredo López, titular del Juzgado Federal N°4 de Mar del Plata dio lugar a la medida cautelar, para impedir la aplicación de la ley 27.610 y así negar el derecho de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Desde la Asamblea por una Sociedad sin Fascismo se convocó a una concentración en el Juzgado, en repudio "al fascismo y contra el avance de sus referentes en la sociedad estadual".

Y este lunes, como ocurrió el pasado miércoles, se toparon con Organizaciones Provida, con lo que debió intervenir la policía para evitar enfrentamientos.

Ante esta situación el juez López salió hasta las puertas del Juzgado y expresó que "ejercen presiones para recusarme, apartarme de la causa. Esta es una maniobra del Gobierno y sus aliados como la izquierda y todos los enemigos de la Patria".

"Acá no hay enfrentamientos. Se debe respetar lo que dice la Justicia de acuerdo a la Constitución. No he hecho un acto de violencia, ni la gente que me apoya. Vienen a escracharme y a atacar al juzgado para amenazar, para presionar y sacarme de la causa", agregó.

Y se refirió a las personas en favor del aborto que fue convocada: "El otro sector actúa violentamente".

Por otra parte, Fernando Losada explicó que "decidimos manifestarnos al Juzgado N°4 para repudiar el avance del fascismo, que no solo pretende expandirse en la sociedad civil sino también al Estado y en el Poder Judicial. López tiene un perfil claramente integrista y quiere introducir sus convicciones o creencias religiosas, a través de fallo imponérselo a la sociedad".

En cuanto a la presencia de Organizaciones Provida, el referente indicó que "vinieron a provocarnos. La policía se pone de frente a los que reclamamos por una sociedad plural, libre de fascismo".

En relación a la aparición de López en las puertas del juzgado, Losada subrayó que "viene y nos enfrenta rodeado de policías. Está mostrando su poder como hace el fascismo".