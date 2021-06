El dolor de una familia que no cesa: se cumple un año del crimen de Aramayo

Por Marcelo Marcel

Gabriel Nicolás Aramayo tenía 29 años cuando un grupo de personas lo atacó a golpes salvajemente en Polonia y Hernandarias con la intención de robarle la moto. Cinco días después de ese 9 de junio, el joven murió en el Hospital Interzonal de Agudos luego de estar varios días en coma.

Desde un primer momento la familia del joven trabajador pidió justicia y se dedicó, con toda la fuerza espiritual, a que el crimen no quede en el olvido. La labor de la letrada Daniela Gutiérrez permitió que se aceleren las diligencias aunque la pandemia complicó el panorama.

Gabriel Nicolás Aramayo salió de trabajar de Luro y Catamarca y se dirigía a su domicilio de Vértiz y Brumana, pero en el camino, en Polonia y Hernandarias fue forzado a detener la marcha por la presencia de personas que lo esperaban con palos.

De acuerdo a las líneas investigativas, los que atacaron a Aramayo "fueron entre 5 y 6 personas y minutos antes hicieron lo mismo con otra persona pero se les escapó", relató una fuente de la justicia a este medio.

Aramayo estuvo internado en el HIGA durante cuatro días hasta que el 14 de junio el joven falleció a causa de los múltiples golpes recibidos.

La investigación, en su momento, permitió detener a una persona, en el marco de un allanamiento ordenado por la fiscalía de turno a cargo de Arévalo, con personal de la comisaría 16ta. A los pocos días fue liberado "por falta de pruebas".

"Lo hicieron parar y lo golpearon muchas veces", recuerda la abogada en diálogo con El Marplatense y confirmó que "la principal hipótesis y línea investigativa de la fiscalía es el robo como móvil".

Actualmente, las novedades pasan por la notificación del pedido de elevación a juicio en el que se investiga la autoría del crimen del joven.

"Fuimos notificados el pasado 23 de marzo", confirmó la abogada Gutiérrez. "En el expediente se busca saber si los tres acusados son los autores del hecho. Los tres acusados son Claudio Altamiranda, Franco Gabriel Altamiranda y Sergio Fabián Urbistondo, estos dos últimos llegaran al juicio detenidos y el primero, "Pirulo" Altamiranda autor de un hecho violento en San Patricio, de los últimos días", recordó la letrada.

A un año de su muerte, la familia no encuentra consuelo en el dolor permanente por Gabriel. "El 12 fue el cumpleaños de mi papá, pasó el de su hermana, y el de Gabriel. Estamos llorándolo todos los días. Todos, con mi mamá, no lo tenemos más acá, solo en el cielo. Esto no es justo para nosotros", relató su hermana Silvia.

"La familia Aramayo quiere justicia. Hoy lo fuimos a visitar, pero es como tocar un mosaico, llorando y nunca quisimos eso. Nosotros nunca tuvimos que pasar por algo así. Y es horrible. Nació mi hija el 17 de mayo y mi hermano no la conoció. Y le tengo que contar que tenía un tío genial, buena persona", consideró emocionada su hermana a El Marplatense.

Por su parte, la abogada actualizó la información de la causa, al mencionar que "dos de los detenidos están en la Unidad Penal 15 y Pirulo Altamiranda también está detenido por otra fiscalía por el robo ocurrido en mayo. La causa está en la Cámara y las defensas piden el sobreseimiento de los imputados. Está en la Sala Nº 3 de la Cámara de garantías penal".

"En este año costó bastante avanzar porque tuvimos a casi todos los testigos amenazados. Esto es algo recurrente en estos casos que suceden en los cordones populares de Mar del Plata como los barrios San Antonio, Florencio Sánchez y Santa Rita, también Villa Evita son lugares donde viven los principales sospechosos y los imputados en el caso Aramayo. Esa es jurisdicción de la comisaría 16", manifestó.

"Y traigo al caso este dato porque en el 2020 en ese barrio hubo una muerte de una joven (por Milagros Tornari) que quedó en medio de una disputa entre bandas. Fue otro caso terrible y sucedió lo mismo: los testigos no se presentan por miedo", reconoció.

La situación actual da cuenta que de los menores que estaban imputados fueron sobreseídos (de los tres huno uno que no se imputó) y de los cuatro adultos mayores de edad uno solo no fue imputado. Los otros tres son los que están imputados, procesados y detenidos.