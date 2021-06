Violencia en Mr Jones: el "patovica" imputado declaró que la grave lesión de Tauler fue por un "tropiezo"

Hace casi tres meses, Jerónimo Tauler asistió al boliche Mr Jones y fue brutalmente golpeado por los patovicas del lugar, que le rompieron la mandíbula y lo dejaron en el suelo perdiendo sangre.

Por ello, uno de los "patovicas" fue imputado por el delito de lesiones graves en la causa que investiga lo ocurrido aquella madrugada del 28 de marzo.

Entre los justificativos de la decisión, se destacó que quedó acreditado que el personal de seguridad nocturno sacó del local bailable a Jerónimo Tauler "aplicando la toma Mata León".

"En esa circunstancia, al sobrepasar la puerta de salida, arroja a Tauler al piso provocándole politraumatismo facial con herida cortante de mentón y fractura del maxilar interior, lesiones que demandaron para su cura tiempo mayor a 30 días", se detalla en la resolución.

Sin embargo, la versión del imputado, a la que tuvo acceso El Marplatense, difiere bastante de la del damnificado, al que se acusa de estar "exaltado por consumo del alcohol y drogas".

De esa noche, el imputado contó que "hubo un llamado porque había disturbios en el VIP y cuando llego al lugar tres personas estaban haciendo disturbios (...) Tauler, tira el palo esta chica (NdR: por la camarera) se tropieza, se cae; mi compañero le dijo a Tauler ´qué haces, por qué hiciste eso´ y Tauler lo invitó a pelear afuera".

Y continuó: "Uno de los dueños del lugar da la orden para sacarlos a los tres porque ya les habían llamado la atención dos veces anteriormente. Cuando estoy pidiéndole a un chico pacíficamente que se retire del lugar, viene Tauler, me empuja de atrás yo me doy vuelta para hablarle pidiéndole que se calmara, en eso me tira una piña, se la esquivo, lo giro y lo trabo de los brazos para intentar sacarlo del lugar y se me zafa. Se sube a uno de los puf amenazando a mis compañeros con la botella y a su vez tirando patadas para todos lados".

A esta altura, según el relato del imputado, el VIP estaba descontrolado y empezaron las agresiones de los amigos también. "Ahí es donde Tauler le pega a una chica que estaba en el VIP", explicó.

Y siguió: "Uno de mis compañeros alcanza a agarrar a uno los compañeros de Tauler y lo sacó caminado de manera pasiva, sin hacer uso de la fuerza. Tauler baja del puf corriendo y trata de pegarle una piña en la cabeza a un compañero y a la pasada le pega una patada a otro".

En ese momento, comienza a cambiar del todo la versión del denunciante. "Lo agarro del brazo izquierdo con una mano, se la trabo de atrás torciéndoselo en la espalda y con mi mano derecha lo trabo del cuello; lo abrazo como para llevarlo porque era impresionante la fuerza que hacía y ahí es cuando lo puedo sacar del boliche", indicó en su testimonio.

"Voy atrás de R. que estaba sacando a otro muchacho y atrás mío viene otro compañero, sacando a otro de los amigos de Tauler y cuando llego a la puerta, alguien me empuja de atrás, creo que mi compañero que viene atrás, me tropiezo con los mismos pies de Tauler, justo en la puerta donde hay una rampita, y nos caemos los dos. Traté de poner el codo para que no se golpeara y pega con la cara en el suelo", detalló el "patovica".

Lo que ocurrió después, dista mucho de lo declarado por Tauler: "Traté de levantarlo y ayudarlo, no me di cuenta ni pensé que se había provocado esa lesión; ví sí que le sangraba la cara por eso pedí ayuda a los socorristas que vinieron de inmediato. Cuando lo empiezan a asistir se levanta de manera agresiva, saca con un brazo a uno de los socorristas que lo estaba ayudando y es ahí que empieza a querer pegarnos a mi y a mis compañeros".

"Nunca fue mi intención tirarlo al suelo, nos caímos accidentalmente, solo queríamos sacarlo porque estaba muy agresivo. Nuestro trabajo es tratar de calmar a la gente y para que no siga provocando disturbios y agresiones (...) Este pibe (NdR: por Jerónimo Tauler), por lo exaltado, seguro había tomado alcohol y drogas. Lo sé porque antes les habían llamado la atención en el VIP ya que estaban consumiendo drogas", aclaró.

Exhibidos los fotogramas, el hombre se reconoce como quien lleva a Tauler tomado del cuello. Preguntado por la fiscalía si esa es la toma conocida como "Mata León", responde que no, porque esa toma es con las dos manos "y yo lo llevaba con una sola mano".

Por último, sobre esta acusación, el imputado dijo que atraviesa "muchos nervios y malestar, y preocupación en mi familia, por mi hija chiquita porque nunca pasé por esta situación de estar en policía o fiscalía, pero también entiendo que Tauler no la debe estar pasando bien, lo cual lo lamento y le pido perdón porque nunca quise que se lastimara".

"Hicimos todo lo posible para sacarlo de manera pacifica pero no nos dio opción, y si le tengo que pedir disculpas en persona no tengo problemas en hacerlo", cerró.