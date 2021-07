Mariotto arremetió contra "la burocracia que voltea listas": "Son parte del poder del enemigo"

Tal como adelantó El Marplatense, el Frente de Todos oficializó las listas de concejales en la provincia de Buenos Aires en donde se destaca la aparición de una sola lista para General Pueyrredon.

Con esto, se desvanecieron las ilusiones de Rodolfo "Manino" Iriart de ir a la PASO frente a la boleta de La Cámpora que tiene como primera precandidata a edil a Virginia Sívori y que cuenta con el respaldo de Fernanda Raverta, titular de Anses.

Una oportunidad a la esperanza Cada vez que nos cerramos en MdP los resultados electorales no fueron buenos. El Frente de Todo☀️s es diversidad. Por eso impulsamos la pluralidad y que los distintos sectores estén representados. Lista 223 – Unidad para la Victoria Marplatense 🇦🇷 pic.twitter.com/v3MdHjlYI7 — Rodolfo Manino Iriart (@ManinoIriart) July 30, 2021

En las redes sociales, Iriart explicó que “hemos presentado con todos los requisitos y triplicado la cantidad de avales exigidos. Pediremos a la Junta Electoral un recurso de reconsideración para poder participar”. “Es sano ampliar el Frente de Todos”, subrayó.

Y resaltó que “cada vez que nos cerramos en Mar del Plata los resultados electorales no fueron buenos. El Frente de Todos es diversidad. Por eso impulsamos la pluralidad y que los distintos sectores estén representados”.

Agradezco lo que construimos con la lista Unidad para la Victoria Marplatense. La hemos presentado con todos los requisitos y triplicado la cantidad de avales exigidos. Pediremos a la Junta Electoral un recurso de reconsideración para poder participar. Es sano ampliar el FdTodos. pic.twitter.com/1uJQzjPMCs — Rodolfo Manino Iriart (@ManinoIriart) July 30, 2021

Por su parte, el referente de Compromiso Federal de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, consideró la “alarmante” degradación “que ha sufrido” el movimiento peronista.

“El Frente de Todos sigue cercenando la participación de compañeros y compañeros en listas que ni cortitas permiten que jueguen, para ensanchar la base electoral de nuestro espacio”, afirmó el exvicegobernador bonaerense.

A toda nuestra militancia, a nuestros votantes, a quienes quieren una democracia con derechos para todos y todas. Argentina vive una crisis muy profunda como para no escuchar a todos los sectores del peronismo. pic.twitter.com/PsJ9Rhq7Vr — Gabriel Mariotto (@gabmariotto) July 30, 2021

A continuación, disparó: “Del ‘que florezcan mil flores’ al glifosato, directamente. Se abrió un espacio de participación y cientos de listas generaron un caudal enorme de votos en distintos ámbitos de nuestro país y sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Y ahora una Junta Electoral de burocracia voltea listas a mansalva”.

“Es realmente doloroso y una vergüenza. La burocracia le tiene miedo hasta a la boleta cortita, que casi como una limosna estaban repartiendo, ahora ni eso”, agregó Mariotto.

Para finalizar, dijo: “Cuando los sectores más progresistas de nuestro movimiento plantean que hay que pagarle al FMI, voltear listas no es solamente burocracia, es ser parte del poder del enemigo.

En Mar del Plata, la posible "proscripción" la lista de Iriart ya provocó un fuerte enojo de distintos sectores del PJ marplatense. "Rechazamos la sangría. Así funciona la dictadura de la Pyme de Pablo Obeid y Fernanda Raverta, con el peronismo amañado. Son un grupo sectario. Si no hay peronismo, hay voto castigo. No hay que dejarse engañar dos veces, porque que ya vimos para donde renguean", lanzó el dirigente peronista, Alejandro Balsano, en declaraciones a CNN Radio Mar del Plata, FM 88.3.

Por su parte, el peronista Darío López sostuvo que “siendo peronista me siento con mucha bronca que no nos permitan participar en una interna del frente de todos en Mar del Plata Batán. Así no se construye nada sólo siguen tirando militantes por la ventana”.

“La lista 223 tenía el derecho democrático de participar. Esto duele mucho pero de algo estoy seguro que seguiremos luchando para que el futuro del peronismo en Mar del Plata deje de tener un patrón de estancia que decida sobre nuestras ideas. Aplaudo al compañero Manino por ser valiente y tratar de revertir esta realidad que lastima”, sentenció el trabajador taxista en las redes sociales.