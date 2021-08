Alasino sobre el alambrado en el patio del INE: "Pretendemos que ellos mismos lo retiren"

Tal como informó El Marplatense, momentos de tensión se vivieron este fin de semana entre el INE y la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) cuando alumnos se encontraron con un alambrado que el Instituto Nacional de Epidemiología Juan H. Jara instaló, bloqueando el único acceso al patio y las salidas de emergencia.

Las autoridades de la institución justificaron el cerramiento para proteger la integridad de los concurrentes. Según indicaron, la medida es a fin de cuidar "el patrimonio y a las personas que acuden al predio, tomando las medidas que permitan evitar la circulación en espacios verdes que ponen en riesgo la seguridad de los alumnos".

Sin embargo, para Adrián Alasino, director Escuela Superior de Medicina, se podría haber tomado otra alternativa. Ante esto, los directivos de la ANLIS Malbrán se reunirán con autoridades de la UNMDP en Mar del Plata con el objetivo garantizar la integridad de todos los concurrentes al predio en el que coexisten ambas instituciones.

📅Lunes 9/8/21 antes del mediodía.

📍Así estamos en la Escuela Superior de Medicina en sede INE-UNMDP, con el alambrado colocado en el patio. @unmdp @adrianalasino @gaangelini

“Nos une trabajar por la Salud Pública, no nos puede dividir un alambrado.” pic.twitter.com/HusUbEwQl2 — Escuela Medicina MDP (@esmedicinamdp) August 9, 2021

"Hace cinco años que la escuela comparte predio con el INE, fue cedido por ABE, la Agencia de Bienes del Estado. Eso tiene una resolución de hace años y habla de la parte edilicia, que estaba destruida y es la Escuela de Medicina. El patio nunca fue de la Escuela, pero desde el primer día se utiliza, porque, nadie del INE lo usa. Ellos tienen dos patios internos verdes más un patio de cemento", afirmó Alasino.

"Somos dos instituciones que trabajamos por la salud pública, del Estado, que se supone que no es tan necesario. Podríamos ser buenos vecinos. La verdad siempre existió tensión alrededor del patio. Veníamos trabajando muy bien en otras áreas. No lo esperábamos, se hizo un sábado, nosotros no estábamos de acuerdo. Y pretendemos que ellos mismos lo retiren de ahí", destacó al aire de CNN Radio Mar del Plata 88.3.

"Si hubiera algún incendio o alguna cuestión la salida sería por ahí, y en este momento quedaríamos atrapados por un sanitario. Es un hecho más que innecesario, lo lamentamos profundamente. Consideramos que es un acto que tiene un grado de violencia. La comunidad estudiantil y docente está alterada", concluyó.