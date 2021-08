Choque con camioneta municipal: "Queremos saber quién la manejaba"

Por Marcelo Marcel

En lo que fue un anticipo de El Marplatense, una mujer denunció un siniestro vial del que fueron víctimas al ser embestidos por una camioneta de tránsito Municipal en la noche de este domingo.

El hecho sucedió a las 23 y, según el relato de la mujer que llegó a esta redacción, "ayer a la noche en nuestra ciudad (Mar del Plata) aproximadamente a las 23 hs nos chocó una camioneta de tránsito de la Municipalidad de General Pueyrredon", relató.

"Nos chocó, y se dio a la fuga. Mi marido, al ver que el conductor no frenaba, comenzó a hacerle juego de luces para que frene, pero siguió manejando. Entonces empezó a seguirlo para pedirle los datos, hasta que el sujeto, en una maniobra por tratar de escapar, se chocó contra un árbol de una casa en Chile esquina Castelli. Al chocar, se bajó de la camioneta y se escapó corriendo", siguió con su denuncia.

A las pocas horas, desde el Municipio dieron a conocer su versión de los hechos y confirmaron que "la camioneta había sido robada", tal como se publicó en este portal de noticias. De todos modos, no presentaron copia de la denuncia del robo para acreditar tal situación.

Desde el municipio explicaron que el vehículo "fue robado el sábado durante un operativo que se realizaba alrededor de las 23 en Castelli y Avenida Independencia, en el momento en que los agentes estaban levantando con una grúa un auto abandonado en la vía pública".

A su vez, se puntualizó que "horas más tarde, personal de la Prefectura, informa que encontró la camioneta en cuestión, chocada, en la intersección de Castelli y Chile".

"Por este hecho avanza la causa a partir del análisis de las cámaras dispuestas en distintos puntos de la ciudad, ya que quien sustrajo la camioneta huyó y en el camino chocó a otro vehículo", se agregó desde el Ejecutivo local.

Es llamativo observar que en el comunicado que envió el Municipio dan cuenta que el hecho ocurrió el sábado cuando la denuncia de la mujer y el relato de su marido, consignan que sucedió el domingo por la noche.

Quien manejaba el vehículo impactado por el vehículo Municipal es Lucas Ferreira, esposo de Pilar García Herrera quien hizo público la denuncia en sus redes sociales. "Fue a las once de la noche y a la altura de la calle Francia una camioneta municipal de tránsito me pasa y me encierra y me choca. Pensé que iba a parar por ser auto oficial, pero no. Siguió andando por lo que decido seguirlo. En la huida sobre el choque choca contra un árbol y escapa", comentó.

Enseguida, según su relato, llegó personal de Prefectura -estaba a pocas cuadras en un operativo- "que nos trató muy bien realmente, no como el personal Municipal", dijo. "Tuve que llamar a mi abogado y pudimos liberarnos", sentenció.

"Después del incidente mi mujer le dice al agente de tránsito, que ya tenían toda la documentación, si nos dejaban irnos porque ya habíamos aportado toda la documentación y la persona municipal nos dice que si nos queríamos ir nos tomemos un remis", relató con indignación.

"Queremos saber si la camioneta fue robada porque es muy extraño lo que ocurrió", dijo a El Marplatense. "No sabemos quien la manejaba. Resultó que quien me choca, cuando baja, me pide disculpas y escapa. Si fuera chorro no me va a pedir disculpas...¿no? Es raro que les roben una camioneta en un operativo", resaltó.

Ferreira tomó contacto con el funcionario Gustavo Jara de la secretaría de Seguridad Municipal. "Nos pidió disculpas y, por lo que nos dijeron, el Municipio correrá con los gastos del choque. Me dijo que estaban iniciando un sumario. De cualquier forma Jara nos dijo que ante cualquier problema lo contactemos".

