Insisten con el regreso de las fuerzas federales a Mar del Plata

Tras la reunión en la que participó el secretario de seguridad del municipio, Horacio García, tal como adelantó El Marplatense, la comisión de Seguridad Pública y Protección de la Comunidad del Concejo Deliberante decidió aprobar el pasado miércoles el proyecto de ordenanza que declara la emergencia en seguridad en el distrito de General Pueyrredon.

La iniciativa avanzó con los votos positivos del kirchnerismo y Crear Juntos. Por su parte, Vamos Juntos y la UCR se abstuvieron al momento de la votación. En el tratamiento del expediente, hubo duros cruces entre el oficialismo y el kirhnerismo.

Luego de ser aprobada por la comisión de Seguridad, la iniciativa pasó a la comisión de Legislación. Luego, también requerirá del aval de la comisión de Hacienda antes de ser debatida en una nueva sesión ordinaria del cuerpo legislativo.

Sin embargo, el expediente no será tratado durante la próxima semana ya que no se reunirá la comisión de Legislación. "El Frente de Todos y el Frente Renovador pidieron que no se convoquen a las comisiones internas en la semana previa al domingo de las elecciones", explicaron desde el oficialismo y, en tono de chicana, afirmaron: "Parece que no quieren venir a trabajar o no es tan urgente la emergencia".

En declaraciones a CNN Radio Mar del Plata, FM 88.3, el presidente del bloque de concejales de Vamos Juntos, Agustín Neme, sostuvo que "en primer lugar, como siempre demostrando desde este gobierno municipal, que siempre que se convoca a un funcionario viene al Concejo Deliberante. En el caso de esta semana, por más de 4 horas, en lo personal creo que con una exposición contundente de todo el trabajo que se viene haciendo en materia de seguridad, donde se expusieron estadísticas propias, tanto el Ministerio de Seguridad de la provincia que reflejan la situación en nuestra ciudad".

A continuación, el edil de Guillermo Montenegro subrayó "todo el trabajo que se viene realizando de forma mancomunada con el ministro Sergio Berni, un nuevo convenio donde el municipio también aportará nuevos 20 patrulleros y el arreglo de otros 31 patrulleros, el anillo digital, las cámaras de seguridad. La verdad que una exposición muy completa por parte de los funcionarios que refleja todo el esfuerzo que se viene realizando en materia de seguridad. Nosotros, tanto el intendente como quienes lo acompañamos, para nosotros la prioridad es la seguridad y vamos a seguir trabajando en ese sentido".

"Lógicamente, ninguna estadística sirve mientras haya un marplatense o batanense que sufra un hecho delictivo. Nosotros en ese sentido seguimos trabajando, para nosotros la delincuencia se la enfrenta, el delincuente es delincuente y la victima es quien sufre esa delincuencia. Nosotros no tenemos grises, sabemos bien que a la delincuencia hay que enfrentarla", añadió Neme.

A renglón seguido, el concejal del interbloque de Juntos por el Cambio le apuntó al kirchnerismo. "Me resulta increíble escuchar a los concejales del kirchnerismo hablar de seguridad. Mismos concejales que cuando a Mar del Plata le retiraron de un día para el otro 500 efectivos de fuerzas federales que estaban realizando un enorme trabajo en nuestra ciudad contra el delito, no dicho por nosotros sino por los propios vecinos, solicitamos la restitución, no acompañaron el pedido. Un concejal en particular trató durante un año de darnos clases de cómo había que hacer esa solicitud, que no era al ministerio de nación, sino a provincia. Me refiero a Vito Amalfitano", indicó.

Y resaltó que "vino el ministro Sergio Berni, un periodista le hizo la consulta y el propio ministro de la provincia de Buenos Aires dijo que eso no correspondía, que el pedido estaba correcto y debía hacerse a la ministra de seguridad de nación a la cual le pidió que por favor trabaje con los intendentes".

"Por otro lado, teníamos la oportunidad de que nuestra ciudad cuente con una escuela de gendarmes, lo cual hubiera sido un hito no sólo en materia de seguridad, sino de formación para nuestros jóvenes, tampoco acompañaron. Se presentó un proyecto para que de una vez por todas los vecinos que viven en la zona roja puedan vivir en paz, lo archivaron en 10 minutos. Entonces, escuchar al kirchnerismo hablar de seguridad la verdad es que causa sorpresa e indignación", agregó Neme.

Además, destacó que "nosotros seguiremos trabajando, pero discutiendo la seguridad como hay que discutirla porque realmente es llamativo como se quiere discutir esto. Y quedó demostrado en la convocatoria del día de ayer, que yo no sé si es desconocimiento o es adrede y se usa alguna cuestión electoral. Esta semana, se invitó solamente al secretario de Seguridad de un municipio, o es desconocimiento de quienes tienen la responsabilidad de las fuerzas de seguridad, porque no había ningún representante de las fuerzas policiales de la provincia, no había ningún representante de las fuerzas de seguridad nacional, no había ningún representante de la justicia. ¿Entonces cómo se quiere discutir la seguridad? Creo que lo que se busca es una cuestión política y no resolver el problema de fondo".

"Yo voy a seguir insistiendo con el regreso de las fuerzas federales a Mar del Plata, lo manifesté en la comisión de Seguridad y en caso de que avance este pedido de la emergencia, tal cual por ejemplo hay una emergencia en Rosario donde hay un artículo específico para que la fuerzas federales estén de vuelta en nuestra ciudad. Se dirige al ministerio de seguridad de la nación", sentenció.