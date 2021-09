Otra dura carta de Lauría sobre el desempeño de Montenegro

El concejal de Crear Juntos, Nicolás Lauría, volvió a disparar contra el intendente Guillermo Montenegro, en este caso brindando su opinión sobre la situación del estadio José María Minella.

En otra oportunidad, el edil, que encabezó la lista de Juntos por el Cambio en las elecciones que llevaron a Montenegro a la intendencia, criticó al jefe comunal por la seguridad en la ciudad.

En esta ocasión, la clausura de la platea techada del estadio llevó a que escriba el siguiente texto:

"En estos días se habló mucho del Fondo de promoción turística. Se debatió "para qué sí" y " para qué no" utilizarlo, cuando su nombre lo dice todo, nos golpea de frente otra dura realidad: Ayer nos encontramos con una sería inspección en el Minella donde su resultado no es ni más ni menos lo que muchos ya sabíamos. La estructura del techo es altamente peligrosa para que haya público. Era algo que desde diferentes fuerzas políticas habíamos anticipado ante el gran desgaste de las mismas y ante la falta de previsibilidad y falta de Inversiones por parte del Municipio.

En ena nota periodística declaré que según el Emder hacía falta alrededor de 150 millones de pesos para el arreglo del estadio, para ponerlo operativo y así volver a recibir grandes eventos deportivos.

Todos sabemos que el Fútbol de Verano, Copa Argentina y demás eventos, generan para nuestra ciudad turismo y fuentes de trabajo genuinas. El intendente habla de "defender el laburo" como le gusta recitar pero ¿No hubiera sido inteligente de su parte que en estos 2 años sin público en el estadio, se ponga en condiciones, se use parte de este fondo de promoción turística para poner en condiciones realmente el Minella?.

Seguramente los empresarios que aportan el dinero, repito los empresarios que aportan el dinero pagando una sobretasa, estarían de acuerdo con ello.

Sería una buena forma de gestionar, ya que piensa tanto en "el laburo de los marplatenses" ir en búsqueda de esos eventos deportivos que permiten generar ingresos y activan la economía atrayendo miles de personas a nuestra ciudad. Pero por lo visto, por su falta de gestión no los vamos a tener en mucho tiempo.

Sin dudas las 2 fechas de la Copa Argentina que hubo en la ciudad y que no fueron cobradas por el municipio no es más que otra movida de negocio y no en la búsqueda de mejorar la ciudad y por ende la vida de todos los marplatenses y batanenses.

Hace unos meses presentamos en el Concejo Deliberante un proyecto que busca crear un fondo afectado para la infraestructura de los Estadios deportivos mediante la colocación de publicidad en las fachadas de los mismos. Pero viendo lo que sucede hoy con estos fondos afectados que no se usan para lo que fueron creados, ya no estoy convencido si contribuye positivamente a la ciudad o si verdaderamente contribuye al bolsillo del intendente y su banda.

La falta de Inversiones se dan en muchos aspectos de esta desgestión municipal, desde la falta de recursos para poder arreglar las calles del puerto y sur la ciudad, mejor dicho prácticamente toda la ciudad está intransitable, hasta el ínfimo presupuesto de la Secretaría de Producción. Ni hablemos de la seguridad, tópico insignia de esta NO gestión municipal.

Apelo a que el Señor Intendente deje de hacer campaña de su "excelente gestión" y recorra la ciudad desde el norte al sur, del este al oeste sin olvidarse todas las promesas que hicimos allá por el año 2019.

Como 1er Concejal seguiré marcando cada error y elevando proyectos en busca de una ciudad mejor, porque el "laburo de los marplatenses" se defiende con políticas públicas, y utilizando los fondos para los cuales fueron creados y no sólo con palabras".