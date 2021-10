Montenegro ratificó el Festival de Cine en Mar del Plata: "Pensaban llevarlo a otra ciudad"

En los últimos días, Mar del Plata está siendo portada nacional por el fin de semana largo que se aproxima, la Temporada 2022 tan esperada, los problemas de inseguridad, el Festival Internacional de Cine, y los números reflejados en las PASO que dieron un apoyo contundente al oficialismo local. En este contexto, el intendente Guillermo Montenegro dio este lunes declaraciones a "Hora 12" programa emitido en CNN Radio Mar del Plata ( FM 88.3) al respecto.

Al momento de pensar en el próximo fin de semana largo y la temporada de verano, el titular del Ejecutivo local remarcó que "venimos trabajando en todo lo que tiene que ver con la reconvención de algunos espacios de nuestra ciudad, como parques, calles como Olavarría. Todo esto modificó el paisaje de la ciudad. Nos están eligiendo todo el años, somos una ciudad con turismo, esto mueve 20 puntos del PBI de la ciudad y acá nos damos cuenta que no es solo un turismo de temporada es de todo el año".

Además, Montenegro comentó que "acá no tiene que ver específicamente con el Gobierno de la ciudad, tiene que ver con todos los que han trabajado. Para este fin de semana son buenas expectativas, hay consultas permanentes. Históricamente es un muy buen fin de semana para Mar del Plata, por este motivo hay que trabajar mucho para esto. Para nosotros es redoblar el esfuerzo para que la ciudad este en condiciones y que nosotros podamos disfrutar también".

También, el titular del Ejecutivo local se refirió al Festival Internacional de Cine que se realizará en noviembre en Mar del Plata. "Genera empleo y viene gente a nuestra ciudad, es importante que se haga por la sensación de empezar a volver a tener la vida que teníamos, con los cuidados y protocolos. Lo están trabajando el coordinador de gabinete, Alejandro Rabinovich, el secretario de Cultura, Carlos Balmaceda, y el EMTUR ya que en un momento se pensó en no hacerlo en nuestra ciudad, pensaban en otros lugares, igualmente ya quedó descartado y se realizará aquí. A mí lo único que me interesa que se realizará en nuestra ciudad", declaró el intendente.

Al hablar de los resultados de las PASO del pasado mes de septiembre, Montenegro expuso que "yo nunca trabajé pensando en las elecciones, yo creo en gestionar y es lo que hice siempre y es lo que la gente lo vivió. No es por la campaña. Yo tengo claro que el tema de empleo, la iluminación y la seguridad son grandes problemas para Mar del Plata, Batán y Sierras. La victoria es importante en lo personal porque uno se siente respaldado, pero lo importante es seguir con lo que la gente necesita. No hay que ser ningún iluminado, hay que escuchar, buscar soluciones y no mentir. Decirles la verdad " tu calle va a estar el año que viene", porque si mentís no podes volver van a decir " este gordo es un mentiroso".

Además, recordó que "cuando yo habla de salud más empleo era un loco. Esto generó un problema económico, salud y emocional. Yo doy clases en la Facultad y es raro, el contacto mano a mano con el alumno es clave, en todos los niveles. Es parte de la necesidad que tenemos todos, padres, profesores y alumnos. No hay lugar para relajarse, nunca pensé que íbamos a tener esa diferencia en las elecciones. Ahora tengo muchas más responsabilidad y es porque la mitad de la ciudad tomó la decisión de acompañarnos. Mar del Plata está para más".

Después de lo ocurrido en la ciudad, con respecto a la muerte del Dj Lele Gatti y otros actos de inseguridad, la visita del Ministro de seguridad bonaerense, Sergio Berni, y el pedido del regreso de fuerzas federales a Mar del Plata al gobierno nacional, Montenegro manifestó que "yo hablé con el Ministro Aníbal Fernández la semana pasada, para tener mayo presencia de fuerzas Federales y coordinar con la Policía Bonaerense, compra de patrulleros y como generar que ese recurso humano tenga mayor respuesta en la tecnología. Con el Ministro Berni hablo toda las semanas".

"Con Aníbal Fernández me comuniqué y entiendo que desde una política de seguridad nacional hay que ver cuando nos toca. Tengo relación con Berni desde cuando yo estaba como Ministro de Seguridad de la Ciudad. Cambiamos tipos de sistemas y lo venimos trabajando permanentemente. Con la seguridad no hago política, hablo con todos para saber que políticas de seguridad les ha funcionado y cuales a nosotros para poder mejorar", confirmó.

"No somos muchos los que hemos trabajado en seguridad en Argentina y por eso nos conocemos todos. El proyecto de emergencia en seguridad en la ciudad hace que tengamos mayor agilidad y que venga más fuerzas federales es importante para los vecinos. Es entendible que se evalúe desde la Nación", comprendió el funcionario.

Con respecto a la relación con el flamante Jefe de Gabinete Bonaerense, Martín Insaurralde aseguró que "lo conozco a Insaurralde hace mucho tiempo. Mi prioridad es como solucionar los problemas de los vecinos. Fue intendente y eso es positivo. Me voy a enojar cuando afecten a mi ciudad, no a Guillermo Montenegro", concluyó.