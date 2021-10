"Dibu" Martínez: su primer partido en el país y otra noche consagratoria

"Mirá que te como". La frase quedará en la historia grande del fútbol argentino. No sólo por la originalidad, ni siquiera porque se trataba de un arquero que pocos tenían en cuenta, sino porque a su vez fue en el marco de la conquista de la Copa América, tras 28 años, y el primer logro de Lionel Messi con la Selección Argentina.

La frase dispara automáticamente a la imagen arquero marplatense, Emiliano Martínez, figura en aquella definición con tiros desde el punto penal frente a Colombia y destacado también anoche en el Monumental en el partido con Uruguay. Una jornada consagratoria ante el público, con tres atajadas fenomenales para sostener el 0 a 0 que terminó en baile.

Asimismo, fue su retorno oficial a una cancha argentina. El propio arquero lo destacó en un posteo que subió a su cuenta de Instagram. "Mi primer partido en Argentina con nuestra gente desde que me fui de Independiente. Qué emoción verlos", escribió con una foto de la formación argentina.

"Dibu" se fue del "Rojo" en abril del 2009, hace 12 años, cuando todavía no había cumplido 17 y ni siquiera había debutado en Primera División. Por aquellos tiempos solía ser el arquero suplente de la Reserva, detrás de otro marplatense: el "Ruso" Rodríguez. Pero su buen nivel en el Sudamericano Sub 17 con la Selección Argentina llamó la atención a la dirigencia del Arsenal de Inglaterra, que pagó 500.000 euros por el 65% de su pase. Como Lionel Messi, Emiliano no tiene un solo partido oficial en el fútbol argentino.

Su estreno como local con la Selección fue brillante. En un inicio de partido tan complicado como parejo, mantuvo su arco invicto con tres atajadas imponentes. Dos fueron en la misma jugada: primero tapó un tiro a quemarropa, cruzado, de Luis Suárez, y acto seguido desvió un remate seco de media distancia de Federico Valverde.

Luego, también en el primer tiempo, detuvo una volea del delantero de Atlético de Madrid que tenía destino de red. Así se ganó la ovación de la gente, la misma que lo había mimado en la previa del encuentro, cuando coreó su nombre en la entrada en calor.

Luego del encuentro, en su contacto con la prensa en el campo de juego, Lionel Messi lo elogió: "Tenemos a Dibu que es uno de los mejores arqueros del mundo". Justamente, la semana pasada, el actual arquero del Aston Villa figuró en la lista de candidatos para el mejor de su puesto en la última temporada por la revista France Football.

EL SALUDO DEL ASTON VILLA

El club inglés al que pertenece "Dibu" utilizó sus redes sociales para elogiar la tarea ante Uruguay. "Otra gran victoria y otra valla invicta para Emi Martínez", escribió en su cuenta oficial de Twitter:

Argentina 3-0 Uruguay. ✅ Another big win and another clean sheet for @EmiMartinezz1! 👏 pic.twitter.com/pLFbghRixS — Aston Villa (@AVFCOfficial) October 11, 2021

Fuente: con información de Olé