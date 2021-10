La Peatonal que avergüenza: la inseguridad, motivo de cierres tempranos y menos tránsito de personas

Un informe de El Marplatense publicado este martes mostró las falencias de un sector popular de Mar del Plata como lo es la Peatonal San Martín. Bancos rotos, decks destruidos y despintados, poca iluminación, suciedad y la inseguridad. Todas cuestiones visibles a cualquier hora.

"El deterioro de la Peatonal se ve. Cambiaron luminarias, la intendencia de Arroyo hizo los cruces peatonales, pero ha decaído bastante", le dijo a El Marplatense, Juan, quien maneja el negocio de sus abuelos que comenzó a funcionar en el año ´30.

"Las baldosas y decks rotos influyen en el comercio porque dan muy mala apariencia. Con la gente que hablas de Mar del Plata dicen que la Peatonal es un asco, está fea. No hay vigilancia. Tenemos en la esquina más transitada (San Martín y Córdoba) una única garita", lamentó.

"Le falta un poco de entusiasmo al Municipio para ponerla en valor", reflexionó.

"Tenemos enfrente una cafetería y muchos de los clientes que venían se los puede cruzar ahora por Güemes o Alem. Esquivan la Peatonal. Al no haber seguridad, hay mucha gente pidiendo y los clientes se sienten invadidos", analizó Juan respecto a la falta de vigilancia y policías.

Y esta situación influye también en los horarios de cierre ya que "a las 20 no queda nadie y por eso a las 20.30 cerramos, cuando tiempo atrás lo hacíamos entre las 21.30 y las 22. Mientras que en verano, cuando empecé a trabajar acá, me he quedado hasta las 2 de la mañana y ahora lamentablemente, a más tardar a las 23 ya estamos cerrando por el tema de la inseguridad", indicó el comerciante.

Un pedido de informes del bloque de concejales de Crear Juntos puso el alerta a la situación, que denota un abandono constante en los distintos sectores que hicieron de ese paseo uno de los preferidos de marplatenses.

En esa línea se manifestaron los responsables de los comercios locales quienes destacaron que la imagen del sector es de "abandono". Esa, además, es una de las premisas de quienes forman parte de la nueva cúpula de la Asociación Hotelera Empresaria Gastronómica, que busca poner en valor el casco céntrico.