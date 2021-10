Caso Lele Gatti: "La investigación entró en una meseta que no ha dado resultado"

Ha pasado un mes del crimen del Dj Lele Gatti y con esto la causa aún sigue situada en el mismo lugar. Alexis Damato, amigo del joven asesinado el 26 de septiembre en Playa Grande al salir de su trabajo en Mr Jones y abordado por dos hombres donde uno le efectuó un disparo que causó su muerte, declaró respecto a esto a este medio.

"La investigación entró en una meseta que no ha dado resultado hasta el momento. Solo tenemos a dos detenidos. Uno se entregó y otro fue detenido, este martes se cumplió un mes de la muerte de Lele", explicó Alexis a El Marplatense.

"Falta el autor material que es quién generó el disparo. Al momento se entregó Urra Zapata, que es quién manejaría el auto y Romito, el Jefe de Seguridad del boliche". Con respecto a la declaración de Fernando Alberto Romito explicó que " en la declaración, que se filtró una parte, se desprende totalmente de lo ocurrido".

Por otro lado se le consultó por la seguridad en el corredor nocturno y mencionó que "en primera instancia si hay una mejora de calidad en seguridad en la zona de Playa Grande, hay una presencia notoria de la policía. Necesitamos que un organismo de la Municipalidad esté trabajando a la hora del cierre de los boliches. El asesinato de Lele fue a las 6 de la mañana y el boliche cerró a las 5 de la madrugada. Esto fue unos días antes de que se venciera el DNU que marcaba que la nocturnidad debía cerrar a las 4 de la madrugada y ese día cerraron un hora más tarde. El municipio debe controlar".

"Según Urra tomo este robo porque no tenía trabajo y le habían aclarado que no sucedería nada. El monto de dinero que dicen que Lele tenía lo sacaron de esta declaración. Es ilógico que un boliche al cierre saque 3 millones de pesos, hoy en día no hay un boliche que facture eso. Por otro lado las cajas se van vaciando durante la noche", finalizó.