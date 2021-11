Denuncian “picadas ilegales” en la playa que Montenegro le entregó a Kicillof

Por Carlos Walker

Un promedio de casi cuatro accidentes viales por día se registraron en Mar del Plata, entre el 28 de octubre y el 7 de noviembre. Un número de por sí preocupante, sin tener en cuenta que otros casos pudieron no ser denunciados.

De acuerdo a lo informado por este portal de noticias, la Fiscalía 11, a cargo del Dr. Pablo Cistoldi, realizó una síntesis de los incidentes viales registrados en esos once días. Una síntesis que, según comunicaron, "puede no reflejar la totalidad de los siniestros de tránsito con personas lesionadas, por varios motivos: hechos sin llamado al 911, hechos pendientes de carga de datos en dependencia policial, lesiones no manifiestas en los primeros momentos".

Asimismo, indicaron que "en el lapso que va desde el 31 de octubre hasta el 7 de noviembre se registran cinco siniestros con personas fallecidas; existen otros casos con lesiones de gravedad y/o pronóstico reservado".

A través de un proyecto de comunicación, el presidente del bloque de concejales del Frente Renovador, Ariel Ciano, le pidió al gobierno de Guillermo Montenegro que informe si se ha procedido a la colocación de reductores de velocidad y/o dispositivos similares en la zona delimitada por las calles Ricardo Gutiérrez, Florisbelo Acosta, José Mármol, Concepción Arenal y Justo López de Gomara.

Además, el expresidente del HCD reclamó informes sobre "las medidas que se están tomando para evitar las llamadas picadas ilegales en dicho sector".

En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, el edil massista recordó que “el proyecto de comunicación 2187/2020, sancionado en diciembre de ese año que solicitaba al Departamento Ejecutivo la colocación de reductores de velocidad y/o dispositivos similares en la zona delimitada por las calles Ricardo Gutierrez, Florisbelo acosta, José Mármol, Concepción Arenal y Justo López de Gomara”.

En ese contexto, Ciano afirmó que “los vecinos en las inmediaciones del Museo Mar, se han manifestado preocupados por las llamadas picadas de carácter ilegal tanto de autos como de motos”. “Es deber del Municipio velar por la seguridad de sus vecinos y atender sus reclamos”, destacó.

A su vez, señaló que “es necesaria la prevención de estas conductas: no solo por las molestias que estas actividades provoquen a terceros, sino por el riesgo que conllevan. Es prudente y conveniente trabajar en la prevención y erradicación de conductas viales delictivas”.

“Habiéndose aprobado una comunicación en diciembre de 2020, entendemos el Ejecutivo local ha tenido un plazo considerable para ejecutar las medidas que versa esta comunicación. Los vecinos del sector informan que, desde el estado, no se han realizado gestiones que den respuesta a este reclamo”, sentenció Ciano.

Tal como reveló El Marplatense, el intendente Guillermo Montenegro elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza mediante el cual se busca autorizar a la Provincia de Buenos Aires para ocupe y utilice la Playa "Museo Mar" a fin de instalar una "playa recreativa" en el marco de las acciones denominadas Recreo, que funcionará desde el 20 de diciembre de este año hasta el 25 de febrero de 2022.

En la documentación oficial, desde el Ejecutivo local se explicó que “es intención del Gobierno Provincial que se le conceda un permiso de uso, precario, gratuito y revocable sobre los siguientes sectores del frente costero de la Playa del Museo Mar ubicada en Boulevard Félix U. Camet entre la calle Florisbelo Acosta y avenida Constitución”.