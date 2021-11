Un récord que preocupa: en Mar del Plata se registraron casi 40 accidentes de tránsito en 11 días

Un promedio de casi cuatro accidentes viales por día se registraron en Mar del Plata, entre el 28 de octubre y el 7 de noviembre. Un número de por sí preocupante, sin tener en cuenta que otros casos pudieron no ser denunciados.

La Fiscalía 11, a cargo del Dr. Pablo Cistoldi, realizó una síntesis de los incidentes viales registrados en esos once días. Una síntesis que, según comunicaron, "puede no reflejar la totalidad de los siniestros de tránsito con personas lesionadas, por varios motivos: hechos sin llamado al 911, hechos pendientes de carga de datos en dependencia policial, lesiones no manifiestas en los primeros momentos".

Asimismo, indicaron que "en el lapso que va desde el 31 de octubre hasta el 7 de noviembre se registran cinco siniestros con personas fallecidas; existen otros casos con lesiones de gravedad y/o pronóstico reservado".

"Las causas de los siniestros no siempre pueden saberse durante los primeros días, ya que en muchas ocasiones se requiere de la labor pericial", aclararon.

El detalle:

28 de octubre

A las 12.10, Comisaría 6ta, calle 242 y Avenida Luro, colisión entre un camioneta (varón, 32, sin VTV, sin licencia de conducir, sin chapa patente trasera) y motovehiculo (mujer, 36, sin casco, sin tarjeta verde, sin seguro, trasladada al HIGA).

A las 13.40, Comisaria 5ta, Av. Fortunato de la Plaza y Talcahuano, colisión de automóvil (varón, 61 años), y automóvil (varón, 70 años). Lesionadas: acompañantes mujeres, una de cada automóvil. Ambulancia demora aproximadamente 3 horas.

A las 18.40, calle Chacabuco y Patricio Peralta Ramos, motovehículo (varón, 41) y cuidacoches (varón, 34). Ambos con lesiones en la cabeza, trasladados al HIGA.

29 de octubre

A las 08.25, Comisaría 6ta., Avenida Libertad y David Ortega. Siniestro entre automóvil (varón, 40) y motovehículo sin documentación (varón, 32, trasladado al HIGA).

A las 14.59, calle San Martin y España, colisión entre utilitario y motovehículo (mujer, 27, sin seguro, trasladada al HIGA) y utilitario (varón, 74).

A las 17.30. Ingresado 6/11/2021. Comisaría 4ta, Avenida Champagnat 3383,

entre Rodriguez peña y General Roca. Automóvil (varón, 22) y transeúnte (varón, 24, trasladado al

HIGA).

A las 21.16, Comisaría 12a., siniestro en avenida 180 entre las calles Gascón y

Falucho. Automóvil conducido por mujer (31), motovehículo 250 cc (varón, 27 años) y motovehículo 200 cc (conductor se retiró).

30 de octubre

A las 12.30. Camino Lequipe intersección Camino viejo Miramar (Batán). Presunta caída de moto 250 cc (víctima varón).

31 de octubre

A las 01:10, Comisaría 5ta., Av. Fortunato de la Plaza esquina calle Juramento. Siniestro vial entre automóvil (varón, 51 años) y motovehículo 110 cc (víctima varón, 24 años, fallecido a la semana).

A las 05, Avenida Patricio Peralta Ramos 5723 Mar del Plata, Comisaría 9a.

Víctima denuncia que salía del boliche "BRUTO”, yendo a cruzar la calle Saavedra, y lo embiste un automóvil (fugado).

A las 17, Comisaria 15ta. Calle Beltrán entre Bautista y Martínez, choque múltiple entre una camioneta (mujer, 29, aparentemente alcoholizada), automóvil (mujer, 47), motovehículo Honda Titán (varón, 19, trasladado al HIGA) y otro motovehículo de igual modelo (varón, 21).

A las 23.50, local Bahía Las Palmeras, entre cabo corrientes y Varese, automóvil embiste a otro por alcance y huye. Víctima mujer.

1 de noviembre

A las 00, Comisaria de Santa Clara, Ruta 11 a la altura del Km 498 un vehículo colisionó contra una columna de alumbrado del cantero central. Conductor varón, trasladado al HIGA. Asfalto mojado por lluvia.

A las 00.15, Comisaría 9na., calle Saavedra y Aristóbulo del Valle, seis automóviles (varones de entre 26 y 17 años) secuestrados por transito por correr picadas desde Avenida de los Trabajadores y Avenida Fortunato de la Plaza, dos de ellos tras una persecución.

A las 10.20, destacamento Vial Camet, Autovía 2 Km 400, a la altura del puente del arroyo La Tapera, presunto despiste. Automóvil volcado en sentido de circulación ascendente. Conductora mujer (50 años), manifiesta que se descompenso debido que le faltó el oxígeno por una enfermedad que sufre y perdió el control de su vehículo. Estaba atrapada en el rodado, se requirió la asistencia de Bomberos.

A las 12.30, calle San Luis y Rivadavia. El conductor de un automóvil

(varón, 47 años), abre la puerta de su automóvil y provoca colisión con bicicleta.

A las 12.45, ingresado el 5/11/2021, Comisaría 3ra., Avenida Juan B. Justo y calle Buenos Aires, siniestro vial entre un automóvil (varón, 44) y una motocicleta (varón, 48, trasladado al HIGA).

A las 21.12, Comisaría 8va Batán: Camino San Francisco Longitud:

-57.66891002655 Altura: 4. Víctimas: varones de 23, 28 y 46 años.

2 de noviembre

A las 7.40, Ruta Nacional 226 km 89,500, en cercanías de la Ruta Provincial 29. Utilitario impacta con columna de alumbrado. Conductor y acompañante (varones) trasladados al hospital.

3 de noviembre

A las 01.45, Destacamento Los Acantilados, camino viejo a Miramar y estación los cisnes. Vuelco de un vehículo; conductor (varón) atrapado, concurren Bomberos, luego lo trasladan al HIGA.

A las 06.48, Comisaria Tercera, calle 12 de Octubre y Bermejo, siniestro

entre un colectivo y un motovehículo (varón, 30 años, fallecido).

A las 07.55, calle Olavarría y Saavedra. Colisión entre automóvil (conductora mujer) y bicicleta (víctima varón).

A las 10.30, en Batán, automóvil embiste a niño de 11 años.

A las 14.16 horas, Comisaría 2da, Avenida Independencia y Alberti. Automóvil (mujer, 63) y motovehículo (varón, 40, trasladado al HIGA)

A las 15, calle Mendoza y San Lorenzo. Colisión entre automóvil (mujer) y

bicicleta (mujer, trasladada al HIGA).

4 de noviembre

A las 20.40, Comisaria 16ta. Los Andes y Avenida Juan B Justo, colisión entre automóvil sin seguro (mujer, 38 años) y motovehiculo sin documentación (varón, 46 años, trasladado al HIGA).

A las 21.30, calle Portugal entre Falkner y Strobel, clima de tormenta. Automóvil (varón, no tendría documentación) y motovehículo 110 cc, sin VTV (con lesiones, traslado al HIGA).

A las 21.50, Comisaria 12da, Av. Arturo Allio y Belgrano. Motovehículo 150 cc (varón, 21 años, sin casco, sin registro ni VTV, trasladado al HIGA), cae en un bache con señalización de reparación. El conductor refiere que fue chocado por un automóvil que se dio a la fuga.

5 de noviembre

A las 12.10, Comisaría 9na., calles Vicente López y Alem. Colisión entre motovehículo 125 cc sin licencia ni seguro (varón) y peatón (mujer), ambos lesionados.

A las 22.30, Comisaría 1ra. Av. Independencia y Belgrano, ambulancia y motovehículo 125 cc (varón, 24 años, fallecido).

6 de noviembre

A las 16, Comisaría 3ra., calle Gaboto y Cerrito, automotor marca Peugeot (mujer, 48 años), quien circulaba con su hijo (13), y motovehículo 80 cc (varón, 24, trasladado al HIGA).

A las 18.25, calle Albarracín y Gascón, es colisión entre bicicleta (varón, 15) y ¿automóvil?

A las 21.10, Carlos Gardel, colisión entre automóvil (varón, 34) y motovehiculo 110cc, (varón 22, trasladado al HIGA).

7 de noviembre

A las 5.35, Avenida Félix U. Camet y calle Scaglia. Comisaría 15a. Automóvil

colisionado contra el semáforo vial de la intersección, el cual aparentemente circulaba por avenida Félix U. Camet en sentido a Santa Clara del Mar, encontrándose cinco ocupantes en su interior (conductor varón, 18 años; 4 acompañantes de 17 años, una de ellas mujer). No se podían abrir las puertas. Todos trasladados al HIGA, con 4 ambulancias. Estarían regresando desde La Normandina a Mar de Cobo. Se hallaron bebidas alcohólicas en el vehículo.

A las 06, Comisaria 6ta, Avenida Luro y calle Chilabert (ex 194), colisión automóvil (varón, 37, con 1,57 g/l alcohol en sangre, presunto giro a la izquierda prohibido) y motovehículo (varón, joven, fallecido).

A las 06.18, Comisaria 3ra, calle Azopardo y Fleming. Camioneta embiste a niña de 13 años, choca contra el paredón de una casa. Su conductor y acompañante huyen.