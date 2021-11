Siniestralidad vial: "Hay daños que pueden ser irreversibles para la vida propia y ajena"

Accidentes todos los días. Mar del Plata atraviesa un momento delicado. La ciudadanía al volante carece de responsabilidad: celular y alcohol al volante son las principales causas.

Si bien la zona costera ha sido modificada en diferentes tramos para evitar fatalidades, como en Gascón y la costa donde hubo al menos tres despistes este año, siguen ocurriendo accidentes de tránsito.

Este jueves por la mañana un conductor, con una alta graduación de alcohol en sangre, circulaba irresponsablemente, como se observa en el video desde el interior del auto, a gran velocidad y no pudo maniobrar al tomar la curva de la costa con Aristóbulo del Valle, perdió el control y se estrelló contra un poste y terminó colisionando contra un árbol.

Respecto a este hecho y la siniestralidad habitual en la ciudad, el titular de Defensa Civil de General Pueyrredon, Rodrigo Goncalvez, dialogó con El Marplatense y realizó un profundo análisis.

En cuanto al hecho de este viernes relató que "se dio a las 5.20 de la mañana con un conductor que quiso tomar la curva en Aristóbulo del Valle y Boulevard Marítimo, no pudo controlar el vehículo y colisionó contra un árbol y una columna que tenía una cámara de seguridad".

Y detalló: "A partir de ahí, abandonó el lugar para volver unos minutos después, cuando ya había personal de la Comisaría 9na. y Tránsito, quienes ya habían hecho la instrucción de rigor a través de las áreas de respuesta, se le hizo el control de alcoholemia, que dio positivo (1,03 gl) por lo que a partir de ahora avanza todo lo que tiene que ver en términos administrativos".

Esos trámites implican "la suspensión de la licencia de conducir y todos los costos de lo que ha dañado en esta zona, pero no alcanza para despejar la preocupación que genera tener ciudadanos que no toman conciencia y no entienden la responsabilidad que tenemos al frente de un vehículo".

"La ingesta de alcohol y manejar termina con estas eventualidades, que por suerte fueron solo daños materiales", agregó.

Por último, el funcionario insistió: "La mayoría de la gente lo entiende, pero hay que ser sensatos y hay personas que no lo entienden. Hay daños que pueden ser irreversibles para la vida propia y ajena, para el que conduce como para el que está caminando".

"La realidad es que se hacen intervenciones viales, pero nada va a alcanzar si no encontramos responsabilidad en la ciudadanía", cerró Goncalvez.