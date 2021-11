Tras el festival PEP, vecinos piden que se arregle la plaza en Parque Luro

Este fin de semana, se realizó la tercera edición del Festival PEP para jóvenes en el predio ubicado detrás del Museo MAR en la zona norte del distrito de General Pueyrredon. Hubo shows musicales en vivo, DJ’s, baile, freestyle, tecnología, influencers, E-sports, arte, conversatorios de distintas temáticas, foodtrucks, y medio centenar de activaciones.

En las redes sociales, tal como adelantó El Marplatense, los vecinos cuestionaron duramente al evento que se realizó en ese sector costero de la ciudad de Mar del Plata.

En ese sentido, los vecinos de Parque Luro manifestaron que “¿por qué nuestros políticos eligen gastar los recursos que pueden gestionar, en eventos efímeros? ¿Por qué ven un mayor rédito en esto y no resolver necesidades duraderas? ¿No somos nosotros como electores que premiamos el ‘pan y circo’ dándoles nuestros votos a cambio de espejitos de colores? Tan poco hemos madurado cívicamente”.

Y remarcaron que “todas las notas y pedidos que hemos cursado para solicitar se instale iluminación dentro de la plaza. Recordamos al exintendente Dr. Arroyo plantando un árbol con nosotros y cursándole el pedido de hacer una instalación de agua para que los vecinos puedan mantener y regar las plantas sin tener que traer baldes con agua a mano".

"Pedimos si era posible instalar algún tanque como los que este fin de semana instalaron para poder mantener la plaza. Siempre la excusa que no tenían ‘jurisdicción’ en la canchita y que no era plaza oficial. Y la bandera… que con mucho esfuerzo trepaban los mismos vecinos para colocarla en el mástil, hasta que una tormera la terminaba destruyendo. Esta cantidad de recursos en un fin de semana en instalaciones efímeras, ¿si se invertía en instalaciones duraderas no era algo más sólido?”, añadieron.

Además, detallaron que “el pie de uno de los bancos conseguidos e instalados por vecinos y la sociedad de fomento, que fueron rotos por inadaptados de los que siempre hay. Este fin de semana sirvió para sostener una vaya… y luego así quedará el lunes, ni vaya no banco nuevo ni nada. Solo el sabor de lo efímero. Y si en lugar de traer plantas en macetas proponían un plantado de nuevas plantas con ayuda de vecinos, y si colaboraban con una instalación de luminarias duradera...”.

“Pero tendremos lo que elijamos y premiemos. Seguramente habrán calculado que una actividad de un día o un verano les redituaba más que algo sustentable”, sentenciaron los vecinos.